Головред Defense Express: Кораблі РФ в Азовському морі захищені від українських надводних дронів

Російський корабель (Фото: ресурс окупантів)

Росія перебазувала носії крилатих ракет "Калібр" в акваторію Азовського моря, адже там вони захищені від ударів українських надводних дронів, вважає головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами Каткова, до цього російські кораблі базувалися в тимчасово окупованому Севастополі, однак удари Сил оборони їх звідти "вигнали". Згодом їх перебазували до порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ, але й там флот окупантів зазнавав ударів морськими й повітряними безпілотниками. Водночас кораблі РФ не можуть покинути Чорне море через Босфор згідно з Конвенцією Монтре.

"Залишається лише Азовське море, яке має фізичний бар’єр. Тому що Україна не має виходу до цього моря через окупацію. Керченська протока зараз перекрита, тому Україна не може морськими дронами дістатися Азовського моря", – наголосив Катков.

Однак він зазначив, що цілі на такій відстані може уразити українська протикорабельна ракета "Нептун".

"Мені здається, що немає нічого неможливого. Але, знов таки, вони здійснили пуски, а де вони будуть заряджатися. Я не впевнений, що в Азовському морі є інфраструктура для заряджання ракет", – сказав головред Defense Express.

Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями, тому деякі російські кораблі можна перекинути туди.

У ніч проти 22 червня під час атаки на Україну Росія вперше запустила чотири крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Азовського моря.

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