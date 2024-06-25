Defense Express: Корабли РФ в Азовском море защищены от украинских надводных дронов

Российский корабль (Фото: ресурс оккупантов)

Россия перебазировала носители крылатых ракет "Калибр" в акваторию Азовского моря, ведь там они защищены от ударов украинскими надводными дронами, считает главный редактор издания Defense Express Олег Катков. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По словам Каткова, до этого российские корабли базировались во временно оккупированном Севастополе, однако удары Сил обороны их оттуда "выгнали". Затем их перебазировали в порт Новороссийска в Краснодарском крае РФ, но и там флот оккупантов претерпевал от ударов морскими и воздушными беспилотниками. В то же время корабли РФ не могут покинуть Черное море через Босфор согласно Конвенции Монтре.

"Остается только Азовское море, которое имеет физический барьер. Потому что у Украины нет выхода к этому морю из-за оккупации. Керченский пролив сейчас перекрыт, поэтому Украина не может морскими дронами добраться до Азовского моря", – подчеркнул Катков.

Однако он отметил, что цели на таком расстоянии может поразить украинская противокорабельная ракета "Нептун".

"Мне кажется, что нет ничего невозможного. Но, опять же, они совершили пуски, а где они будут заряжаться. Я не уверен, что в Азовском море есть инфраструктура для зарядки ракет", – сказал главред Defense Express.

Также он напомнил, что Азовское море соединено сетью рек с Каспийским и Балтийским морями, поэтому некоторые российские корабли можно переместить туда.

В ночь на 22 июня во время атаки на Украину Россия впервые запустила четыре крылатых ракеты типа "Калибр" из акватории Азовского моря.

Читайте также: Россияне второй раз ударили "Калибрами" из Азовского моря – ВСУ сбили две ракеты