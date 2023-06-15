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Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 21:02
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу - Фото
Пам'ятник Голодомору (фото: пресслужба президента)

Сьогодні, 15 червня, уряд Хорватії підтримав ініціативу хорватського парламенту оголосити Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомляє Nova.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту у хорватському парламенті", – заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.

Секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії визнає Голодомор – насильницький голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років – злочином геноциду проти українського народу.

  • 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.
  • 28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.
  • 23 травня Словенія визнала Голодомор геноцидом українців та нагадала, що Росія і зараз краде зерно.
  • 25 травня Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
  • Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії.
Наталія Медведєва
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Хорватіяголодомор
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