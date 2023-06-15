Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
15.06.2023, 21:02
Пам'ятник Голодомору (фото: пресслужба президента)
Сьогодні, 15 червня, уряд Хорватії підтримав ініціативу хорватського парламенту оголосити Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомляє Nova.
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"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту у хорватському парламенті", – заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.
Секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії визнає Голодомор – насильницький голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років – злочином геноциду проти українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- 28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- 23 травня Словенія визнала Голодомор геноцидом українців та нагадала, що Росія і зараз краде зерно.
- 25 травня Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії.
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