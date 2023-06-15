Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Сьогодні, 15 червня, уряд Хорватії підтримав ініціативу хорватського парламенту оголосити Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомляє Nova.

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"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту у хорватському парламенті", – заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.

Секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії визнає Голодомор – насильницький голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років – злочином геноциду проти українського народу.

15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.

28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.

23 травня Словенія визнала Голодомор геноцидом українців та нагадала, що Росія і зараз краде зерно.

25 травня Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії.

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