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Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 21:02
Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа - Фото
Памятник Голодомору (фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 15 июня, правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента объявить Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщает Nova.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую в хорватском парламенте", – заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент Хорватии признает Голодомор – насильственный голод, который был преднамеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов – преступлением геноцида против украинского народа.

  • 15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.
  • 28 марта 2023 года Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа.
  • 23 мая Словения признала Голодомор геноцидом украинцев и напомнила, что Россия и сейчас ворует зерно.
  • 25 мая Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа.
  • После начала полномасштабной войны РФ против Украины Голодомор признали геноцидом парламенты Чехии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдовы, Бельгии.
Наталья Медведева
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