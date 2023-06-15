Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Сегодня, 15 июня, правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента объявить Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщает Nova.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую в хорватском парламенте", – заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент Хорватии признает Голодомор – насильственный голод, который был преднамеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов – преступлением геноцида против украинского народа.

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

28 марта 2023 года Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа.

23 мая Словения признала Голодомор геноцидом украинцев и напомнила, что Россия и сейчас ворует зерно.

25 мая Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Голодомор признали геноцидом парламенты Чехии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдовы, Бельгии.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.