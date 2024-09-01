Графіки не діють: в Україні почалися екстрені відключення світла
Ввечері 1 вересня в Україні почалися екстрені відключення світла, графіки тимчасово не діють. Про це повідомили в Укренерго.
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Так, у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення.
"Оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють", – йдеться у повідомленні.
- 26 серпня 2024 року росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів".
- Ще до завершення тривоги в Україні через ракетний обстріл ввели екстрені відключення світла без графіків.
- Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей.