Графіки не діють: в Україні почалися екстрені відключення світла

Графіки відключень світла не діють у Києві та 13 областях

Ілюстративне фото: Depositphotos

Ввечері 1 вересня в Україні почалися екстрені відключення світла, графіки тимчасово не діють. Про це повідомили в Укренерго.

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Так, у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення.

"Оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють", – йдеться у повідомленні.