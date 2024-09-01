Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света
Иллюстративное фото: Depositphotos

Вечером 1 сентября в Украине начались экстренные отключения света, графики временно не действуют. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Так, в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях введены аварийные отключения.

"Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно не действуют", – сказано в сообщении.

  • 26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".
  • Еще до завершения тревоги в Украине из-за ракетных обстрелов ввели экстренные отключения света без графиков.
  • Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.
дтэкУкрэнергоэлектроэнергияотключение светаграфикиэкстренные отключения