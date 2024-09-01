Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света

Графики отключения света не действуют в Киеве и 13 областях

Иллюстративное фото: Depositphotos

Вечером 1 сентября в Украине начались экстренные отключения света, графики временно не действуют. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Так, в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях введены аварийные отключения.

"Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно не действуют", – сказано в сообщении.