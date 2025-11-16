Греція почне постачати газ в Україну з січня 2026 року – підписано угоду

Українська та грецька сторони підписали договір про імпорт газу в Україну з грудня 2025 року до березня 2026 року

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Постачання газу з Греції в Україну розпочнеться вже у січні 2026 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції під час візиту в Афіни.

За словами президента, імпорт газу потрібен, щоб компенсувати знищення росіянами українського видобутку. Домовленості з Грецією – це частина великого енергетичного пакета, який підготовлений на зиму.

Окрім оперативних домовленостей, є також і довгострокові. Зеленський подякував також і США – енергетичним компаніям та президенту Дональду Трампу за те, що надали дозвіл отримувати природний газ не тільки від самої Греції, а й через неї.

"Це світова інфраструктура, яка є саме в Греції. Ми зможемо отримувати енергетику зі США, ми вдячні за це", – сказав президент.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що відносини з Україною набувають нового виміру – енергетичної безпеки – завдяки "Вертикальному коридору", що будується, і сполучній осі Олександруполіс – Одеса. Україна отримує прямий доступ до диверсифікованих та надійних джерел енергії.

Перед пресконференцією представники України та Греції підписали енергетичну угоду між DEPA Trading та "Нафтогазом" про постачання американського зрідженого природного газу до України з грудня 2025 року до березня 2026 року, передає Protothema.

"Це вирішальний внесок в енергетичну стабільність та безпеку. Ми говоримо про негайну активацію вертикального коридору, що сполучає Грецію з Україною", – резюмував прем'єр.