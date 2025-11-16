Греция начнет поставлять газ в Украину с января 2026 года – подписано соглашение

Украинская и греческая стороны подписали договор об импорте газа в Украину с декабря 2025 года до марта 2026 года

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Поставки газа из Греции в Украину начнутся уже в январе 2026 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во время визита в Афины.

По словам президента, импорт газа нужен, чтобы компенсировать уничтожение россиянами украинской добычи. Договоренности с Грецией – это часть большого энергетического пакета, который подготовлен на зиму.

Кроме оперативных договоренностей, есть также и долгосрочные. Зеленский поблагодарил также и США – энергетические компании и президента Дональда Трампа за то, что предоставили разрешение получать природный газ не только от самой Греции, но и через нее.

"Это мировая инфраструктура, которая есть именно в Греции. Мы сможем получать энергетику из США, мы благодарны за это", – сказал президент.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что отношения с Украиной приобретают новое измерение – энергетической безопасности – благодаря строящемуся "Вертикальному коридору" и соединительной оси Александруполис – Одесса. Украина получает прямой доступ к диверсифицированным и надежным источникам энергии.

Перед пресс-конференцией представители Украины и Греции подписали энергетическое соглашение между DEPA Trading и "Нафтогазом" о поставках американского сжиженного природного газа в Украину с декабря 2025 года до марта 2026 года, передает Protothema.

"Это решающий вклад в энергетическую стабильность и безопасность. Мы говорим о немедленной активации вертикального коридора, соединяющего Грецию с Украиной", – резюмировал премьер.