Греция начнет поставлять газ в Украину с января 2026 года – подписано соглашение
Поставки газа из Греции в Украину начнутся уже в январе 2026 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во время визита в Афины.
По словам президента, импорт газа нужен, чтобы компенсировать уничтожение россиянами украинской добычи. Договоренности с Грецией – это часть большого энергетического пакета, который подготовлен на зиму.
Кроме оперативных договоренностей, есть также и долгосрочные. Зеленский поблагодарил также и США – энергетические компании и президента Дональда Трампа за то, что предоставили разрешение получать природный газ не только от самой Греции, но и через нее.
"Это мировая инфраструктура, которая есть именно в Греции. Мы сможем получать энергетику из США, мы благодарны за это", – сказал президент.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что отношения с Украиной приобретают новое измерение – энергетической безопасности – благодаря строящемуся "Вертикальному коридору" и соединительной оси Александруполис – Одесса. Украина получает прямой доступ к диверсифицированным и надежным источникам энергии.
Перед пресс-конференцией представители Украины и Греции подписали энергетическое соглашение между DEPA Trading и "Нафтогазом" о поставках американского сжиженного природного газа в Украину с декабря 2025 года до марта 2026 года, передает Protothema.
"Это решающий вклад в энергетическую стабильность и безопасность. Мы говорим о немедленной активации вертикального коридора, соединяющего Грецию с Украиной", – резюмировал премьер.
- 24 октября премьер-министр сообщила, что Украине нужно около 2 млрд евро на закупку газа на зиму.
- Утром 16 ноября Зеленский сообщил, что Украина уже договорилась о поставках газа с Грецией, продолжаются переговоры с другими странами. С финансированием импорта помогут партнеры.
