hromadske: Портнов просить Кабмін видалити петицію щодо санкцій проти нього
Експерший заступник адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов просить видалити петицію про накладання проти нього санкцій. Про це йдеться у відео hromadske "Арешти, провадження, перевірки: корупційний 2024-й".
Портнов звернувся до Кабміну з цим проханням через свою представницю Каріну Мікітян. Він просить видалити петицію, в якій пропонується винести на розгляд Ради нацбезпеки та оборони питання щодо накладення на нього санкцій.
Також звернення надіслано на пошту авторки петиції Ярослави Вольвач, яка є керівницею відділу розслідувань hromadske.
У зверненні зазначається, що розміщення петиції "суперечить законодавству" і "порушує права і свободи" Портнова.
"Наголошуємо, що Андрій Портнов ніколи не вчиняв жодної з перелічених у статті п'ятій Закону України "Про санкції" протиправних дій, не має процесуального статусу в жодному кримінальному провадженні, щодо нього не винесено обвинувального вироку в жодній кримінальній справі, а також щодо нього відсутнє рішення суду, винесене в порядку ст. 284 КАС України про включення його до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності", — йдеться у зверненні.
Петиція була подана 24 грудня і станом на 30 грудня вже набрала 6641 підпис. Українські медійні та громадські організації 26 грудня закликали президента Володимира Зеленського винести її на розгляд.
Портнов закликав амністувати "беркутівців" та розпочати слідство проти учасників Євромайдану. У 2018 році СБУ порушила справу про держзраду проти Портнова, але той подав позов до суду і справу закрили.
У травні 2019 року повернувся до України, а в грудні 2021 року потрапив під санкції США.
- За даними проєкту "Схеми", Портнов виїхав з України до Угорщини 3 липня 2022 року. У вересні 2022 року журналісти з'ясували, що 29-річний син Портнова Ігор ще у березні виїхав з України "за гуманітаркою" і не повернувся.
- У квітні 2024-го Схеми з'ясували, що Портнов переписав великий маєток у Козині під Києвом на дітей.
- 10 вересня Портнов переміг у позові до Чесно і домігся, щоб його видалили з Реєстру зрадників Руху Чесно. Але буде апеляція.