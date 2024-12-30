hromadske: Портнов просить Кабмін видалити петицію щодо санкцій проти нього

У зверненні політика зазначається, що петиція "порушує його права та свободи"

Андрій Портнов (скриншот відео)

Експерший заступник адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов просить видалити петицію про накладання проти нього санкцій. Про це йдеться у відео hromadske "Арешти, провадження, перевірки: корупційний 2024-й".

Портнов звернувся до Кабміну з цим проханням через свою представницю Каріну Мікітян. Він просить видалити петицію, в якій пропонується винести на розгляд Ради нацбезпеки та оборони питання щодо накладення на нього санкцій.

Також звернення надіслано на пошту авторки петиції Ярослави Вольвач, яка є керівницею відділу розслідувань hromadske.

У зверненні зазначається, що розміщення петиції "суперечить законодавству" і "порушує права і свободи" Портнова.

"Наголошуємо, що Андрій Портнов ніколи не вчиняв жодної з перелічених у статті п'ятій Закону України "Про санкції" протиправних дій, не має процесуального статусу в жодному кримінальному провадженні, щодо нього не винесено обвинувального вироку в жодній кримінальній справі, а також щодо нього відсутнє рішення суду, винесене в порядку ст. 284 КАС України про включення його до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності", — йдеться у зверненні.

Петиція була подана 24 грудня і станом на 30 грудня вже набрала 6641 підпис. Українські медійні та громадські організації 26 грудня закликали президента Володимира Зеленського винести її на розгляд.

Довідка. Андрій Портнов у 2011—2014 роках був радником тоді ще президента України Віктора Януковича. Також був заступником глави адміністрації президента та займався питаннями судоустрою. У 2014 році виїхав до Росії, а потім переїхав до Відня.

Портнов закликав амністувати "беркутівців" та розпочати слідство проти учасників Євромайдану. У 2018 році СБУ порушила справу про держзраду проти Портнова, але той подав позов до суду і справу закрили.

У травні 2019 року повернувся до України, а в грудні 2021 року потрапив під санкції США.