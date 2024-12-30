hromadske: Портнов просит Кабмин удалить петицию по поводу санкций против него

В обращении политика отмечается, что петиция "нарушает его права и свободы"

Андрей Портнов (скриншот видео)

Экс-первый заместитель администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов просит удалить петицию о наложении против него санкций. Об этом говорится в видео hromadske "Аресты, производства, проверки: коррупционный 2024-й".

Портнов обратился в Кабмин с этой просьбой через свою представительницу Карину Микитян. Он просит удалить петицию, в которой предлагается вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны вопрос о наложении на него санкций.

Также обращение направлено на почту автора петиции Ярославы Вольвач, которая является руководителем отдела расследований hromadske.

В обращении отмечается, что размещение петиции "противоречит законодательству" и "нарушает права и свободы" Портнова.

"Отмечаем, что Андрей Портнов никогда не совершал ни одного из перечисленных в статье пятой Закона Украины "О санкциях" противоправных действий, не имеет процессуального статуса ни в одном уголовном производстве, в отношении него не вынесен обвинительный приговор ни в одном уголовном деле, а также в отношении него отсутствует решение суда, вынесенное в порядке ст. 284 КАС Украины о включении его в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", – говорится в обращении.

Петиция была подана 24 декабря и по состоянию на 30 декабря уже набрала 6641 подпись. Украинские медийные и общественные организации 26 декабря призвали президента Владимира Зеленского вынести ее на рассмотрение.

Справка. Андрей Портнов в 2011-2014 годах был советником тогда еще президента Украины Виктора Януковича. Также являлся заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. В 2014 году уехал в Россию, а затем переехал в Вену.



Портнов призвал амнистировать "беркутовцев" и начать следствие против участников Евромайдана. В 2018 году СБУ возбудила дело о госизмене против Портнова, но тот подал иск в суд и дело закрыли.



В мае 2019 вернулся в Украину, а в декабре 2021 попал под санкции США.