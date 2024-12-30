hromadske: Портнов просит Кабмин удалить петицию по поводу санкций против него
Экс-первый заместитель администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов просит удалить петицию о наложении против него санкций. Об этом говорится в видео hromadske "Аресты, производства, проверки: коррупционный 2024-й".
Портнов обратился в Кабмин с этой просьбой через свою представительницу Карину Микитян. Он просит удалить петицию, в которой предлагается вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны вопрос о наложении на него санкций.
Также обращение направлено на почту автора петиции Ярославы Вольвач, которая является руководителем отдела расследований hromadske.
В обращении отмечается, что размещение петиции "противоречит законодательству" и "нарушает права и свободы" Портнова.
"Отмечаем, что Андрей Портнов никогда не совершал ни одного из перечисленных в статье пятой Закона Украины "О санкциях" противоправных действий, не имеет процессуального статуса ни в одном уголовном производстве, в отношении него не вынесен обвинительный приговор ни в одном уголовном деле, а также в отношении него отсутствует решение суда, вынесенное в порядке ст. 284 КАС Украины о включении его в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", – говорится в обращении.
Петиция была подана 24 декабря и по состоянию на 30 декабря уже набрала 6641 подпись. Украинские медийные и общественные организации 26 декабря призвали президента Владимира Зеленского вынести ее на рассмотрение.
Портнов призвал амнистировать "беркутовцев" и начать следствие против участников Евромайдана. В 2018 году СБУ возбудила дело о госизмене против Портнова, но тот подал иск в суд и дело закрыли.
В мае 2019 вернулся в Украину, а в декабре 2021 попал под санкции США.
- По данным проекта "Схемы", Портнов уехал из Украины в Венгрию 3 июля 2022 года. В сентябре 2022 года журналисты выяснили, что 29-летний сын Портнова Игорь еще в марте уехал из Украины "за гуманитаркой" и не вернулся.
- В апреле 2024 года Схемы выяснили, что Портнов переписал большое имение в Козине под Киевом на детей .
- 10 сентября Портнов победил в иске к Чесно и добился, чтобы его удалили из Реестра предателей Движения Честно. Но будет апелляция.