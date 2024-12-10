Гроссі засудив удар дроном по машині МАГАТЕ. Зеленський заявив – Росія знала, куди била
Автомобіль МАГАТЕ (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували на атаку дронів на своє авто. Гендиректор організації Рафаель Гроссі засудив напад на співробітників та назвав це "неприйнятним".

"Як генеральний директор МАГАТЕ я рішуче засуджую цей напад на співробітників МАГАТЕ. На щастя, жертв немає і наші команди в безпеці. Ротація завершена", — сказав Гроссі.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на інцидент. За його словами, це наочно показує ставлення Росії до всього, що пов'язане з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою.

"Росіяни не могли не знати про свою мету. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо", – сказав президент і заявив про необхідність рішучої реакції з боку міжнародних партнерів.

10 грудня російський дрон атакував службове авто МАГАТЕ дорогою до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Як заявили в організації, авто зазнало серйозних пошкоджень, проте водій та співробітник служби безпеки не постраждали.

Понівечена задня частина автомобіля.

Зазначається, що інцидент стався за вісім кілометрів від лінії фронту на підконтрольній Україні території.

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