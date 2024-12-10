Гросси осудил удар дроном по машине МАГАТЭ. Зеленский заявил – Россия знала куда била
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировали на атаку дронов по своему авто. Гендиректор организации Рафаэль Гросси осудил нападение на сотрудников и назвал "неприемлемым".
"Как генеральный директор МАГАТЭ, я самым решительным образом осуждаю это нападение на сотрудников МАГАТЭ. К счастью, жертв нет, и наши команды в безопасности. Ротация завершена", — сказал Гросси.
Президент Владимир Зеленский также отреагировал на инцидент. По его словам, это наглядно показывает отношение России ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью.
"Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", – сказал президент и заявил о необходимости решительной реакции со стороны международных партнеров.
10 декабря российский дрон атаковал служебное авто МАГАТЕ по дороге к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Как заявили в организации, авто получило серьезные повреждения, но водитель и сотрудник службы безопасности не пострадали.
Повреждена задняя часть автомобиля.
Отмечается, что инцидент произошел в восьми километрах от линии фронта на подконтрольной Украине территории.
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