Гросси осудил удар дроном по машине МАГАТЭ. Зеленский заявил – Россия знала куда била

Украинский президент считает, что эта атака показывает отношение РФ к международному праву

Автомобиль МАГАТЭ (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировали на атаку дронов по своему авто. Гендиректор организации Рафаэль Гросси осудил нападение на сотрудников и назвал "неприемлемым".

"Как генеральный директор МАГАТЭ, я самым решительным образом осуждаю это нападение на сотрудников МАГАТЭ. К счастью, жертв нет, и наши команды в безопасности. Ротация завершена", — сказал Гросси.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на инцидент. По его словам, это наглядно показывает отношение России ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью.

"Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", – сказал президент и заявил о необходимости решительной реакции со стороны международных партнеров.

10 декабря российский дрон атаковал служебное авто МАГАТЕ по дороге к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Как заявили в организации, авто получило серьезные повреждения, но водитель и сотрудник службы безопасности не пострадали.

Повреждена задняя часть автомобиля.

Отмечается, что инцидент произошел в восьми километрах от линии фронта на подконтрольной Украине территории.