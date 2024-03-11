Грузія хоче, щоб Україна видала їй урядовців часів Саакашвілі – офіційна заява

Йдеться про Гіоргі Лорткіпанідзе і Зураба Адеішвілі, які наразі обіймають посади в українських органах

Міхеїл Саакашвілі (Фото: ЕРА)

Грузинський уряд закликав Україну передати Тбілісі колишніх соратників ув’язненого Міхеїла Саакашвілі – Зураба Адеішвілі, який з вересня 2022 року обіймає посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора, а також колишнього начальника одеської поліції Гіоргі Лорткіпанідзе. Відповідну заяву опубліковано на сайті уряду Грузії.

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Грузинська влада висловила "глибоку стурбованість" через візит Зураба Адеішвілі у складі офіційної делегації України до Європейського союзу та Німеччини.

"У зв’язку з тим, що Україна перебуває у війні та захищається від російської військової агресії, ми тривалий час утримувалися від позиції щодо такого ставлення української влади. Однак після візиту Зураба Адеішвілі у складі української делегації до Брюсселя та Берліна ми змушені чітко висловити свою позицію", – йдеться в повідомленні.

У Тбілісі заявили, що низка рішень української влади "відверто суперечить традиційній дружбі", що склалася між двома країнами.

Зокрема, як заявили в уряді Грузії, у березні 2022-го влада України відкликала свого посла "під незрозумілим приводом невведення санкцій і неспрямування бойових добровольців в Україну", а в липні 2023-го Київ вислав грузинського посла "під надуманим приводом" на тлі загрози смерті Саакашвілі.

Грузинська влада заявила про "особливе занепокоєння" перебуванням Зураба Адеішвілі на посаді радника генпрокурора України та Георгія Лорткіпанідзе на посаді заступника голови Служби контррозвідки України.

У Тбілісі наголосили, що ці особи керували "авторитарним режимом" уряду часів Саакашвілі.

Уряду Грузії "незрозуміло", чому Україна ухвалює такі рішення, спрямовані на "штучне відокремлення двох дружніх країн і людей один від одного". Там сподіваються, що українська влада передасть Грузії Адеішвілі і Лорткіпанідзе, яких у заяві назвали "злочинцями".

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили в Грузії до шести років ув'язнення за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали в Тбілісі. Політик оголосив голодування. Зеленський заявив, що Україна працюватиме на всіх рівнях, щоб повернути Саакашвілі, який має українське громадянство.

4 липня 2023-го МЗС викликало посла Грузії Закарашвілі й передало йому рішучий протест у зв'язку зі станом Саакашвілі. Детальніше про це – у матеріалі LIGA.net.

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