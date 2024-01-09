Президент Грузії: У нас століттями один ворог — Росія. Багато хто не усвідомлює цього досі
Саломе Зурабішвілі (Фото: EPA)

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала Росію столітнім ворогом своєї країни. Її заяву цитує видання Грузія Онлайн.

За її словами, у її предків і в неї самої завжди було відчуття, що РФ є єдиним ворогом Грузії протягом століть.

"Але дехто цього не усвідомлює і сьогодні. Можливо, дехто не усвідомлює цього, дехто — не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує. Але це факт, який і сам ворог не приховує. У всьому простежується цей факт", — сказала Зурабішвілі.

Вона зазначила, що в якісь періоди після розвалу СРСР у Грузії хтось міг подумати про інше ставлення з боку Москви.

"Можливо – я не знаю – у Росії хтось думає про те, що можуть бути інші стосунки з сусідом. Але сьогодні цього немає, немає звідти жодного знаку, який вказував би на те, що Росія має свідомість або бажання встановити рівноправні стосунки зі своїми сусідами", – заявила політик.

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РосіявійнагрузіяСаломе Зурабішвілі