Провал вступу Грузії до Євросоюзу буде на руку Кремлю – Боррель

Якщо Грузія виявиться нездатною до інтеграції до Євросоюзу, це буде на руку Росії. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Грузії, пише The Guardian.

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Боррель підтвердив, що Євросоюз розраховує на вступ Грузії, проте для цього Тбілісі має провести реформи, щоб відповідати критеріям.

Він підкреслив, що влада Грузії на цей момент змогла виконати лише три з 12 вимог, які ЄС висунув як попередні умови надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

На пресконференції з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі Боррель сказав, що "Росія буде дуже рада, якщо нам не вдасться інтегрувати Грузію до ЄС".

Боррель зазначив у Twitter "три головні послання", з якими він приїхав до Тбілісі.

- Грузія належить до європейської сім'ї, і зараз саме час провести реформи.

– ЄС вітає підтримку України Грузією.

– ЄС незмінно підтримує принцип територіальної цілісності Грузії.

Грузія очікує на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Наприкінці 2022 року прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС "тільки з політичних мотивів".

У січні 2023 року МЗС України назвало "політичною підлістю" те, що Тбілісі та Москва "обмінюються реверансами" на тлі окупації Росією частин не лише української, а й грузинської території.

Влада Грузії відмовилася від використання символіки Євросоюзу у святковому оформленні офіційних будівель до Дня Незалежності Грузії 26 травня.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами закордонного впливу". Біля парламенту почалися протести. Силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та водомет.

У березні 2023 року президент Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі й сказала, що той "говорить однією мовою з Москвою".

26 травня на церемонії на честь Дня Незалежності Грузії Зурабішвілі розкритикувала чинну владу за зближення з Росією та віддалення від Європи.

1 вересня голова правлячої партії Грузії заявив, що його партія ініціює процедуру імпічменту Зурабішвілі за "несанкціоновані візити до ЄС".

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