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Провал вступления Грузии в Евросоюз будет на руку Кремлю – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 16:06
Провал вступления Грузии в Евросоюз будет на руку Кремлю – Боррель - Фото
Жозеп Боррель и Ираклий Гарибашвили (Фото - Twitter Josep Borrell Fontelles)

Если Грузия окажется неспособна к интеграции в Евросоюз, это будет на руку России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Грузию, пишет The Guardian.

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Боррель подтвердил, что Евросоюз рассчитывает на вступление Грузии, однако для этого Тбилиси предстоит провести реформы, чтобы соответствовать критериям.

Он подчеркнул, что власти Грузии на настоящий момент смогли выполнить только три из 12 требований, которые ЕС выдвинул в качестве предварительных условий предоставления  статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

На пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили Боррель сказал, что "Россия будет очень рада, если у нас не получится интегрировать Грузию в ЕС".

Боррель отметил в Twitter "три главных послания", с которыми он приехал в Тбилиси.

- Грузия принадлежит к европейской семье, и сейчас самое время провести реформы.

- ЕС приветствует поддержку Украины Грузией.

- ЕС неизменно поддерживает принцип территориальной целостности Грузии. 

Грузия ожидает получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В конце 2022 года премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не получила статус кандидата в ЕС "только по политическим мотивам".

В январе 2023 года МИД Украины назвал "политической подлостью" то, что Тбилиси и Москва "обмениваются реверансами" на фоне оккупации Россией частей не только украинской, но и грузинской территории.

Власти Грузии отказались от использования символики Евросоюза в праздничном оформлении официальных зданий ко Дню Независимости Грузии 26 мая.

  • 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами зарубежного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
  • В марте 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой". 

Смотрите также: Премьер Грузии назвал "расширение НАТО" причиной вторжения РФ в Украину – видео 

Сергей Бережной
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вступление в ЕСевросоюзГрузияЖозеп Боррель
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