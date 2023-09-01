Правящая партия Грузии готовит импичмент президенту за "несанкционированные визиты" в ЕС
В Грузии правящая партия инициирует процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Лидер партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия инициирует процедуру отстранения Зурабишвили от выполнения обязанностей президента из-за "визитов в Европу, которые не были согласованны c правительством". По мнению партии, эти визиты являются "контрпродуктивными" и могут помешать Грузии получить статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Конституция Грузии в 52 статье требует от президента "осуществлять представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства". Правительство Грузии не одобрило для Зурабишвили зарубежные поездки в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.
Несмотря на это, Зурабишвили 31 августа провела в Германии переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и запланировала встречи с лидерами ЕС для согласования их поддержки предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
Кобахидзе заявил, что такие действия президента дают парламенту основания запустить процедуру импичмента.
Он также отметил, что у самой Грузинской мечты не хватит депутатских мандатов, чтобы обеспечить успех импичмента (для этого требуются более двух третей голосов, не менее 100 из 150, а такого уровня представительства у партии нет). Грузинская мечта также намерена обратиться в связи с "несанкционированными зарубежными визитами" Зурабишвили в Конституционный суд страны.
В июне 2022 года Зурабишвили публично заявляла, что правительство Грузии отказало ей в запросах на визиты во Францию, Польшу и Украину.
- В марте 2023 года Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой".
- 26 мая на церемонии в честь Дня Независимости Грузии Зурабишвили раскритиковала действующую власть за сближение с Россией и удаление от Европы.
- 16 июня Зурабишвили объяснила свой отказ помиловать экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили тем, что "ощущение населения такое, что он должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во время его режима".
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