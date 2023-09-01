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Правящая партия Грузии готовит импичмент президенту за "несанкционированные визиты" в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 15:52
Правящая партия Грузии готовит импичмент президенту за
Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайнер (Фото - Facebook სალომე ზურაბიშვილი Salome Zourabichvili)

В Грузии правящая партия инициирует процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Лидер партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия инициирует процедуру отстранения Зурабишвили от выполнения обязанностей президента из-за "визитов в Европу, которые не были согласованны c правительством". По мнению партии, эти визиты являются "контрпродуктивными" и могут помешать Грузии получить статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Конституция Грузии в 52 статье требует от президента "осуществлять представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства". Правительство Грузии не одобрило для Зурабишвили зарубежные поездки в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

Несмотря на это, Зурабишвили 31 августа провела в Германии переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и запланировала встречи с лидерами ЕС для согласования их поддержки предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Кобахидзе заявил, что такие действия президента дают парламенту основания запустить процедуру импичмента. 

Он также отметил, что у самой Грузинской мечты не хватит депутатских мандатов, чтобы обеспечить успех импичмента (для этого требуются более двух третей голосов, не менее 100 из 150, а такого уровня представительства у партии нет). Грузинская мечта также намерена обратиться в связи с "несанкционированными зарубежными визитами" Зурабишвили в Конституционный суд страны. 

В июне 2022 года Зурабишвили публично заявляла, что правительство Грузии отказало ей в запросах на визиты во Францию, Польшу и Украину. 

Сергей Бережной
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ГрузияГрузинская мечтаимпичментСаломе ЗурабишвилиИраклий Кобахидзе
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