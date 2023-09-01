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Правляча партія Грузії готує імпічмент президенту за "несанкціоновані візити" до ЄС

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 15:52
Правляча партія Грузії готує імпічмент президенту за
Саломе Зурабішвілі та Франк-Вальтер Штайнмайнер (Фото - Facebook სალომე ზურაბიშვილი Salome Zourabichvili)

У Грузії правляча партія ініціює процедуру імпічменту президента країни Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Лідер партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе заявив, що його партія ініціює процедуру усунення Зурабішвілі від виконання обов'язків президента через "візити до Європи, які не були погоджені з урядом". На думку партії, ці візити є "контрпродуктивними" і можуть перешкодити Грузії набути статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Конституція Грузії у 52 статті вимагає від президента "здійснювати представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду". Уряд Грузії не схвалив для Зурабішвілі закордонні поїздки до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

Попри це, Зурабішвілі 31 серпня провела в Німеччині переговори з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і запланувала зустрічі з лідерами ЄС для узгодження їх підтримки надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Кобахідзе заявив, що такі дії президента дають парламенту підстави запустити процедуру імпічменту.

Він також зазначив, що у самої Грузинської мрії не вистачить депутатських мандатів, щоб забезпечити успіх імпічменту (для цього потрібні понад дві третини голосів, не менше як 100 зі 150, а такого рівня представництва у партії немає). Грузинська мрія також має намір звернутися у зв'язку із "несанкціонованими закордонними візитами" Зурабішвілі до Конституційного суду країни.

У червні 2022 року Зурабішвілі публічно заявляла, що уряд Грузії відмовив їй у запитах на візити до Франції, Польщі та України.

  • У березні 2023 року Зурабішвілі розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі та сказала, що той "говорить однією мовою з Москвою".
  • 26 травня на церемонії на честь Дня Незалежності Грузії Зурабішвілі розкритикувала чинну владу за зближення з Росією та віддалення від Європи.
  • 16 червня Зурабішвілі пояснила свою відмову помилувати експрезидента Грузії та громадянина України Міхеїла Саакашвілі тим, що "відчуття населення таке, що він має заплатити за деякі злочини, скоєні під час його режиму".
Сергій Бережний
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грузіяСаломе ЗурабішвіліімпічментГрузинська мріяІраклій Кобахідзе
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