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Власти Грузии решили праздновать День независимости без флагов Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 11:47
Власти Грузии решили праздновать День независимости без флагов Евросоюза - Фото
Праздничное оформление в Тбилиси ко Дню независимости Грузии (Фото - EPA)

В праздничном оформлении официальных зданий ко Дню независимости Грузии 26 мая в этом году не будет использоваться символика Евросоюза. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Пользователи соцсетей обратили внимание, что в праздничном оформлении парламента Грузии в этом году не используются флаги Евросоюза, а в прошлом году они находились там рядом с национальными флагами. 

Как сообщает издание, в правительстве объяснили это тем, что оформление к этому празднику меняется ежегодно в соответствии с выбранным лозунгом, и если в 2022 году  праздник прошел под лозунгом "Навстречу Европе", то в этом году в качестве лозунга выбран "С любовью к свободе", и поэтому в оформлении используется только грузинская символика.

Как отмечает медиа, отказ от использования символики Евросоюза сочетается как с усилением антиевропейской риторики властей Грузии, так и с тем, что флаги Евросоюза активно использует оппозиция на акциях протеста.

Полиция Грузии применяет водомет против протестующих (Фото – Zurab Kurtsikidze – EPA)
  

Оппозиционные движения уже заявили, что намерены 26 мая провести шествия с флагами Грузии и Евросоюза, а общественные деятели призывают граждан вывешивать в этот день флаги Грузии и Евросоюза на балконах.

Издание также напоминает, пророссийские активисты уже дважды срывали и уничтожали флаги ЕС у здания парламента Грузии.

Грузия ожидает получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В конце 2022 года премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не получила статус кандидата в ЕС "только по политическим мотивам".

  • 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

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Сергей Бережной
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