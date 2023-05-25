Влада Грузії вирішила святкувати День незалежності без прапорів Євросоюзу

У святковому оформленні офіційних будівель до Дня незалежності Грузії 26 травня цього року не використовуватиметься символіка Євросоюзу. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Користувачі соцмереж звернули увагу, що у святковому оформленні парламенту Грузії цього року не використовуються прапори Євросоюзу, а минулого року вони знаходилися там поряд із національними прапорами.

Як повідомляє видання, в уряді пояснили це тим, що оформлення до цього свята змінюється щорічно відповідно до обраного гасла, і якщо у 2022 році свято пройшло під гаслом "Назустріч Європі", то цього року як гасло обрано "З любов'ю до свободи" і тому в оформленні використовується тільки грузинська символіка.

Як зазначає медіа, відмова від використання символіки Євросоюзу поєднується як із посиленням антиєвропейської риторики влади Грузії, так і з тим, що прапори Євросоюзу активно використовує опозиція на акціях протесту.

Опозиційні рухи вже заявили, що мають намір 26 травня провести ходи із прапорами Грузії та Євросоюзу, а громадські діячі закликають громадян вивішувати у цей день прапори Грузії та Євросоюзу на балконах.

Видання також нагадує, що проросійські активісти вже двічі зривали та знищували прапори ЄС біля будівлі парламенту Грузії.

Грузія очікує на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Наприкінці 2022 року прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС "тільки з політичних мотивів".

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту почалися протести. Силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та водомет.

31 березня президент Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі і сказала, що той "говорить однією мовою з Москвою".

11 травня Кобахідзе заявив, що Грузія не вводитиме власних санкцій проти Росії, оскільки це "стане покаранням для власної країни".

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