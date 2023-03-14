В Тбилиси представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской интернет-платформы Alt-Info устроили антиевропейскую акцию, во время которой срывают флаги Евросоюза и скандируют антизападные лозунги. Требованием шествия является проведение "национального референдума по закону об "иноагентах".

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По их мнению, решение по законопроекту якобы должны принимать депутаты, а не народ.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что центр Тбилиси перекрыт шествием нескольких тысяч пророссийских демонстрантов Alt-Info, выступающих "против иностранного влияния на Грузию за сохранение семейных ценностей и стабильности в стране".

Грузинские СМИ пишут, что митингующие ведут себя агрессивно. Они оскорбляют участников акций протеста против закона об "иноагентах", требуют налаживания отношений с Россией и уменьшения влияния западных ценностей в Грузии.

Участники антиевропейского шествия перед зданием парламента начали срывать флаги ЕС и сжигать их.

Сообщается, что сотрудники МВД, желавшие это остановить, получили силовой отпор. Кроме того, участники акции отбивают у полиции задержанных.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". У парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона.

9 марта партия Грузинская мечта отозвала из Венецианской комиссии законопроект об "иноагентах".

В тот же день митингующие вновь устроили акции протеста и требовали отставки власти.

10 марта парламент Грузии отклонил закон об "иноагентах".

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Мілана Головань

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