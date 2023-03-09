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В Грузии заявили, что отзывают скандальный законопроект, но в ЕС ждут конкретных действий

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 16:39
В Грузии заявили, что отзывают скандальный законопроект, но в ЕС ждут конкретных действий - Фото
Протесты в Грузии (Фото - ЕРА)

Заявление правящей партии Грузии об отзыве скандального законопроекта об "иноагентах" – это "хороший знак", но нужны реальные действия. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как сообщает Грузия-online, сегодня, 9 марта, после двух дней массовых протестов в Тбилиси, партия Грузинская мечта отозвала из Венецианской комиссии законопроекты об "иноагентах", а проект, принятый в первом чтении, будет еще раз вынесен на пленарное заседание, и якобы не будет поддержан на голосовании во втором чтении.

Боррель отметил, что заявление об отзыве законопроекта – "хороший знак", но теперь нужно следовать конкретным юридическим шагам.

Он подчеркнул, что грузины вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям, и эти мирные протесты были "сильными и трогательными".

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Оксана Житнюк
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Иноагент протест Грузия митинг Жозеп Боррель
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