В Грузии заявили, что отзывают скандальный законопроект, но в ЕС ждут конкретных действий

Заявление правящей партии Грузии об отзыве скандального законопроекта об "иноагентах" – это "хороший знак", но нужны реальные действия. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Как сообщает Грузия-online, сегодня, 9 марта, после двух дней массовых протестов в Тбилиси, партия Грузинская мечта отозвала из Венецианской комиссии законопроекты об "иноагентах", а проект, принятый в первом чтении, будет еще раз вынесен на пленарное заседание, и якобы не будет поддержан на голосовании во втором чтении.

Боррель отметил, что заявление об отзыве законопроекта – "хороший знак", но теперь нужно следовать конкретным юридическим шагам.

Он подчеркнул, что грузины вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям, и эти мирные протесты были "сильными и трогательными".

7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона.

Вчера в Тбилиси продолжились протесты, звучал Гимн Украины.

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Оксана Житнюк

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