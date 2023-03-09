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Протесты в Грузии не утихли: сожжен флаг РФ, СМИ пишут о призывах к отставке правительства

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 22:55
Протесты в Грузии не утихли: сожжен флаг РФ, СМИ пишут о призывах к отставке правительства - Фото
Протест у Грузії (Фото - ЕРА)

Вечером 9 марта под парламентом Грузии снова начался митинг, в ходе которого выступили оппозиционные политики. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Как информирует грузинское Радио Свобода, акция протеста на проспекте Руставели сегодня началась с гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.

Рустави 2 пишет, что оппозиционные политики с трибуны якобы говорили не только о необходимости отозвать скандальный закон об "иноагентах" и освободить всех задержанных протестующих, но и призывали к отставке правительства. При этом в Рустави 2 не называют имен спикеров, а другие грузинские СМИ о подобных требованиях оппозиции не пишут.

"Часть оппозиции говорит, что протесты не прекратятся, пока они не убедятся, что путь и курс в Европу непоколебим", – сказано в сообщении.

Пропагандистские росСМИ, корреспонденты которых находятся в Тбилиси, пишут, что к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов якобы призвала с трибуны "группа военных ветеранов грузинской армии".

Появилось видео, как протестующие жгут российский флаг в Грузии:

Изначально у протестующих было два требования: освободить всех задержанных участников акции и отозвать закон об "иноагентах". После двух дней протестов, сегодня, 9 марта, правящая партия Грузинская мечта отозвала из Венецианской комиссии законопроект об "иноагентах", а проект, принятый в первом чтении, пообещала не поддерживать на голосовании во втором чтении. Также МВД Грузии заявило об освобождении всех задержанных в административном порядке.

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Оксана Житнюк
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Иноагент отставка протест досрочные выборы Грузия митинг
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