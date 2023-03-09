Протесты в Грузии не утихли: сожжен флаг РФ, СМИ пишут о призывах к отставке правительства
Вечером 9 марта под парламентом Грузии снова начался митинг, в ходе которого выступили оппозиционные политики. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Как информирует грузинское Радио Свобода, акция протеста на проспекте Руставели сегодня началась с гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.
Рустави 2 пишет, что оппозиционные политики с трибуны якобы говорили не только о необходимости отозвать скандальный закон об "иноагентах" и освободить всех задержанных протестующих, но и призывали к отставке правительства. При этом в Рустави 2 не называют имен спикеров, а другие грузинские СМИ о подобных требованиях оппозиции не пишут.
"Часть оппозиции говорит, что протесты не прекратятся, пока они не убедятся, что путь и курс в Европу непоколебим", – сказано в сообщении.
Пропагандистские росСМИ, корреспонденты которых находятся в Тбилиси, пишут, что к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов якобы призвала с трибуны "группа военных ветеранов грузинской армии".
Появилось видео, как протестующие жгут российский флаг в Грузии:
- 7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
- Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона.
- Вчера в Тбилиси продолжились протесты, звучал Гимн Украины.
Читайте также: "Нет российским канонам". В Грузии массовые протесты с водометами: что происходит – фото
Комментарии