Протесты в Грузии не утихли: сожжен флаг РФ, СМИ пишут о призывах к отставке правительства

Вечером 9 марта под парламентом Грузии снова начался митинг, в ходе которого выступили оппозиционные политики. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как информирует грузинское Радио Свобода, акция протеста на проспекте Руставели сегодня началась с гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.

Рустави 2 пишет, что оппозиционные политики с трибуны якобы говорили не только о необходимости отозвать скандальный закон об "иноагентах" и освободить всех задержанных протестующих, но и призывали к отставке правительства. При этом в Рустави 2 не называют имен спикеров, а другие грузинские СМИ о подобных требованиях оппозиции не пишут.

"Часть оппозиции говорит, что протесты не прекратятся, пока они не убедятся, что путь и курс в Европу непоколебим", – сказано в сообщении.

Пропагандистские росСМИ, корреспонденты которых находятся в Тбилиси, пишут, что к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов якобы призвала с трибуны "группа военных ветеранов грузинской армии".

Появилось видео, как протестующие жгут российский флаг в Грузии:

Изначально у протестующих было два требования: освободить всех задержанных участников акции и отозвать закон об "иноагентах". После двух дней протестов, сегодня, 9 марта, правящая партия Грузинская мечта отозвала из Венецианской комиссии законопроект об "иноагентах", а проект, принятый в первом чтении, пообещала не поддерживать на голосовании во втором чтении. Также МВД Грузии заявило об освобождении всех задержанных в административном порядке.

7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона.

Вчера в Тбилиси продолжились протесты, звучал Гимн Украины.

Читайте также: "Нет российским канонам". В Грузии массовые протесты с водометами: что происходит – фото

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.