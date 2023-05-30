Премьер Грузии назвал "расширение НАТО" причиной вторжения РФ в Украину – видео
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной полномасштабного вторжения России в Украину "расширение НАТО" и желание Украины вступить в Альянс. Об этом он заявил на форуме глобальной безопасности GLOBSEC в Братиславе, пишет Politico.
30 мая в выступлении на форуме по безопасности GLOBSEC Гарибашвили сказал, что "одной из основных причин" вторжения России в Украину было "расширение НАТО... и желание Украины стать членом НАТО".
"Я думаю, все прекрасно знают причину... Одной из главных причин было НАТО, так ведь? Расширение НАТО, так?... Я бы не хотел цитировать заявления правительства России, но одной из основных причин было желание и намерение Украины стать членом НАТО... Поэтому и такие последствия", – сказал Гарибашвили.
Speaking @GLOBSEC conference in Bratislava, Georgian PM Irakli Garibashvili blamed the war in Ukraine on @NATO Enlargement. NATO enlargement and Ukraine’s determination to become member was one of the reasons for the war. "Therefore, we see the consequence," he said. pic.twitter.com/XDaRNDTrdc— Formula NEWS | English (@FormulaGe) May 30, 2023
Как пишет издание, "премьер-министр Грузии повторил кремлевское оправдание войны", заявив, что вторжение России в Украину стало "реакцией на расширение НАТО", и подчеркивает, что это заявление является еще одним знаком того, что политика правительства Грузии все более отдаляется от политики Запада.
Ранее Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. За месяц до начала вторжения РФ в Украину, 24 января 2022 года, в телефонном разговоре между министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани было подчеркнуто, что "Грузия и Украина не намерены отказываться от перспективы вступления в НАТО, а уступки требованиям России по этому вопросу недопустимы".
- 31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой".
- 10 мая российский диктатор Владимир Путин снял запрет для авиакомпаний РФ на полеты в Грузию, действовавший почти четыре года, и отменил действовавший с 2000 года визовый режим. Зурабишвили назвала это провокацией.
- 11 мая глава правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не вводит санкции против России, чтобы не навредить себе.
- После возобновления прямых рейсов с Россией в Тбилиси начались протесты.
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