Премьер Грузии назвал "расширение НАТО" причиной вторжения РФ в Украину – видео

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной полномасштабного вторжения России в Украину "расширение НАТО" и желание Украины вступить в Альянс. Об этом он заявил на форуме глобальной безопасности GLOBSEC в Братиславе, пишет Politico.

30 мая в выступлении на форуме по безопасности GLOBSEC Гарибашвили сказал, что "одной из основных причин" вторжения России в Украину было "расширение НАТО... и желание Украины стать членом НАТО".

"Я думаю, все прекрасно знают причину... Одной из главных причин было НАТО, так ведь? Расширение НАТО, так?... Я бы не хотел цитировать заявления правительства России, но одной из основных причин было желание и намерение Украины стать членом НАТО... Поэтому и такие последствия", – сказал Гарибашвили.

Speaking @GLOBSEC conference in Bratislava, Georgian PM Irakli Garibashvili blamed the war in Ukraine on @NATO Enlargement. NATO enlargement and Ukraine’s determination to become member was one of the reasons for the war. "Therefore, we see the consequence," he said. pic.twitter.com/XDaRNDTrdc