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Премьер Грузии назвал "расширение НАТО" причиной вторжения РФ в Украину – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 20:19
Премьер Грузии назвал
Ираклий Гарибашвили (фото - EPA)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной полномасштабного вторжения России в Украину "расширение НАТО" и желание Украины вступить в Альянс. Об этом он заявил на форуме глобальной безопасности GLOBSEC в Братиславе, пишет Politico.

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30 мая в выступлении на форуме по безопасности GLOBSEC Гарибашвили сказал, что "одной из основных причин" вторжения России в Украину было "расширение НАТО... и желание Украины стать членом НАТО".

"Я думаю, все прекрасно знают причину... Одной из главных причин было НАТО, так ведь? Расширение НАТО, так?... Я бы не хотел цитировать заявления правительства России, но одной из основных причин было желание и намерение Украины стать членом НАТО... Поэтому и такие последствия", – сказал Гарибашвили. 

Как пишет издание, "премьер-министр Грузии повторил кремлевское оправдание войны", заявив, что вторжение России в Украину стало "реакцией на расширение НАТО", и подчеркивает, что это заявление является еще одним знаком того, что политика правительства Грузии все более отдаляется от политики Запада.

Ранее Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. За месяц до начала вторжения РФ в Украину, 24 января 2022 года, в телефонном разговоре между министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани было подчеркнуто, что "Грузия и Украина не намерены отказываться от перспективы вступления в НАТО, а уступки требованиям России по этому вопросу недопустимы". 

Читайте также: Кремль не оставляет Грузии другой возможности, кроме вступления в НАТО – президент

Сергей Бережной
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вступление в НАТОГрузияпропаганда россииИраклий Гарибашвили
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