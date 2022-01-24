В вопросе членства Украины и Грузии в НАТО уступки РФ недопустимы – главы МИД
Грузия и Украина не намерены отказываться от перспективы вступления в НАТО, а уступки требованиям России по этому вопросу недопустимы. Это было подчеркнуто в ходе телефонного разговора, который провели сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает сайт МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Залкалиани подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также подтвердил, что у Грузии нет намерения эвакуировать из Киева сотрудников посольства.
Министры обсудили дальнейшие совместные шаги по укреплению связей Украины и Грузии, а также отношений обеих стран с Евросоюзом и НАТО.
Кулеба также поднял тему соблюдения в Грузии прав Михаила Саакашвили и призвал грузинскую власть допустить к нему украинского врача для проведения медосомотра.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
- 14 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но пока неизвестно, когда это произойдет.
Комментарии