В вопросе членства Украины и Грузии в НАТО уступки РФ недопустимы – главы МИД

Грузия и Украина не намерены отказываться от перспективы вступления в НАТО, а уступки требованиям России по этому вопросу недопустимы. Это было подчеркнуто в ходе телефонного разговора, который провели сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает сайт МИД.

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Залкалиани подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также подтвердил, что у Грузии нет намерения эвакуировать из Киева сотрудников посольства.

Министры обсудили дальнейшие совместные шаги по укреплению связей Украины и Грузии, а также отношений обеих стран с Евросоюзом и НАТО.

Кулеба также поднял тему соблюдения в Грузии прав Михаила Саакашвили и призвал грузинскую власть допустить к нему украинского врача для проведения медосомотра.

14 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Сергей Бережной

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