В Тбилиси под зданием парламента проходит акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией. Местные СМИ сообщают, что с 20:00 по киевскому времени на улице скандируют антиправительственные и антироссийские лозунги около 500-800 человек.

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Митингующие выкрикивают "Мы не можем попасть в Евросоюз на российском самолете" и "Нет прямым рейсам из России".

Основная риторика правящей партии и премьера была сегодня призвана сообщить, что восстановление прямого авиасообщения с РФ якобы "соответствует целям национальной политики и входит в интересы страны".

По сообщениям СМИ, несмотря на ливень, люди выходят на площадь Руставели с плакатами "Русская мечта, иди в Кремль".

Известно, что корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк также присоединился к протестующим, заявив, что возобновление авиасообщения с Россией является "плохой новостью для Грузии".

"Это довольно плохая новость для Грузии. Я говорю от имени человека, который активно следит за вопросами Евросоюза. Всем известно, что полеты с Россией – это угроза санкций ЕС. Грузия хочет быть страной-кандидатом на членство в ЕС, теперь вы можете догадаться, что будет", – сказал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на прибытие первого за четыре года прямого рейса Москва-Тбилиси. Она заявила, что, "несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады".

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