В Тбилиси под зданием парламента проходит акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией. Местные СМИ сообщают, что с 20:00 по киевскому времени на улице скандируют антиправительственные и антироссийские лозунги около 500-800 человек.
Митингующие выкрикивают "Мы не можем попасть в Евросоюз на российском самолете" и "Нет прямым рейсам из России".
Основная риторика правящей партии и премьера была сегодня призвана сообщить, что восстановление прямого авиасообщения с РФ якобы "соответствует целям национальной политики и входит в интересы страны".
По сообщениям СМИ, несмотря на ливень, люди выходят на площадь Руставели с плакатами "Русская мечта, иди в Кремль".
Известно, что корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк также присоединился к протестующим, заявив, что возобновление авиасообщения с Россией является "плохой новостью для Грузии".
"Это довольно плохая новость для Грузии. Я говорю от имени человека, который активно следит за вопросами Евросоюза. Всем известно, что полеты с Россией – это угроза санкций ЕС. Грузия хочет быть страной-кандидатом на членство в ЕС, теперь вы можете догадаться, что будет", – сказал он.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на прибытие первого за четыре года прямого рейса Москва-Тбилиси. Она заявила, что, "несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады".
- 8 марта 2023 года глава правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе повторил тезис российской пропаганды, что война России против Украины является якобы "следствием Майдана".
- 31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой".
- 11 мая Кобахидзе заявил, что Грузия не будет вводить собственные санкции против России, поскольку это "станет наказанием для собственной страны".
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