У Тбілісі під будівлею парламенту відбувається акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією. Місцеві ЗМІ повідомляють, що з 20:00 за київським часом на вулиці скандують антиурядові та антиросійські лозунги близько 500-800 людей.

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Мітингувальники вигукують "Ми не можемо потрапити у Євросоюз на російському літаку" та "Ні прямим рейсам з Росії".

Основна риторика правлячої партії та прем'єра була сьогодні покликана повідомити, що відновлення прямого авіасполучення з РФ начебто "відповідає цілям національної політики та входить до інтересів країни".

За повідомленнями ЗМІ, попри зливу, люди виходять на площу Руставелі з плакатами "Русская мечта, иди в Кремль".

Відомо, що кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк також приєднався до протестувальників, заявивши, що відновлення авіасполучення з Росією є "поганою новиною для Грузії".

"Це досить погана новина для Грузії. Я говорю від імені людини, яка активно стежить за питаннями Євросоюзу. Усім відомо, що польоти з Росією – це загроза санкцій ЄС. Грузія хоче бути країною-кандидатом на членство в ЄС, тепер ви можете здогадатися, що буде", – сказав він.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на прибуття першого за чотири роки прямого рейсу Москва-Тбілісі. Вона заявила, що, "попри спротив грузинського народу, Росія приземлилася в Тбілісі рейсом, якому не раді".

8 березня 2023 року голова керівної партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе повторив тезу російської пропаганди, що війна Росії проти України є нібито "наслідком Майдану".

31 березня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі і сказала, що той "говорить однією мовою з Москвою".

11 травня Кобахідзе заявив, що Грузія не запроваджуватиме власних санкцій проти Росії, оскільки це "стане покаранням для власної країни".

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