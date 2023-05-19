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"Російський літак не вписується у ЄС". У Тбілісі тривають протести – фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 21:36
Відео: Priveli TV
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У Тбілісі під будівлею парламенту відбувається акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією. Місцеві ЗМІ повідомляють, що з 20:00 за київським часом на вулиці скандують антиурядові та антиросійські лозунги близько 500-800 людей.

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Мітингувальники вигукують "Ми не можемо потрапити у Євросоюз на російському літаку" та "Ні прямим рейсам з Росії".

Основна риторика правлячої партії та прем'єра була сьогодні покликана повідомити, що відновлення прямого авіасполучення з РФ начебто "відповідає цілям національної політики та входить до інтересів країни".

За повідомленнями ЗМІ, попри зливу, люди виходять на площу Руставелі з плакатами "Русская мечта, иди в Кремль".

Фото: Новости Грузия

Відомо, що кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк також приєднався до протестувальників, заявивши, що відновлення авіасполучення з Росією є "поганою новиною для Грузії".

"Це досить погана новина для Грузії. Я говорю від імені людини, яка активно стежить за питаннями Євросоюзу. Усім відомо, що польоти з Росією – це загроза санкцій ЄС. Грузія хоче бути країною-кандидатом на членство в ЄС, тепер ви можете здогадатися, що буде", – сказав він. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на прибуття першого за чотири роки прямого рейсу Москва-Тбілісі. Вона заявила, що, "попри спротив грузинського народу, Росія приземлилася в Тбілісі рейсом, якому не раді".

Фото: TV Priveli

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Мілана Головань
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