Прем'єр Грузії назвав "розширення НАТО" причиною вторгнення РФ до України – відео

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну "розширення НАТО" та бажання України вступити до Альянсу. Про це він заявив на форумі глобальної безпеки GLOBSEC у Братиславі, пише Politico.

30 травня у виступі на безпековому форумі GLOBSEC Гарібашвілі сказав, що "однією з основних причин" вторгнення Росії в Україну було "розширення НАТО" і "бажання України стати членом НАТО".

"Я думаю, всі чудово знають причину... Однією з головних причин було НАТО, чи не так? Розширення НАТО, так?... Я б не хотів цитувати заяви уряду Росії, але однією з основних причин було бажання і намір України стати членом НАТО... Тому і такі наслідки", – сказав Гарібашвілі.

Speaking @GLOBSEC conference in Bratislava, Georgian PM Irakli Garibashvili blamed the war in Ukraine on @NATO Enlargement. NATO enlargement and Ukraine’s determination to become member was one of the reasons for the war. "Therefore, we see the consequence," he said. pic.twitter.com/XDaRNDTrdc