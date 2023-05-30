Прем'єр Грузії назвав "розширення НАТО" причиною вторгнення РФ до України – відео

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну "розширення НАТО" та бажання України вступити до Альянсу. Про це він заявив на форумі глобальної безпеки GLOBSEC у Братиславі, пише Politico.

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30 травня у виступі на безпековому форумі GLOBSEC Гарібашвілі сказав, що "однією з основних причин" вторгнення Росії в Україну було "розширення НАТО" і "бажання України стати членом НАТО".

"Я думаю, всі чудово знають причину... Однією з головних причин було НАТО, чи не так? Розширення НАТО, так?... Я б не хотів цитувати заяви уряду Росії, але однією з основних причин було бажання і намір України стати членом НАТО... Тому і такі наслідки", – сказав Гарібашвілі.

Speaking @GLOBSEC conference in Bratislava, Georgian PM Irakli Garibashvili blamed the war in Ukraine on @NATO Enlargement. NATO enlargement and Ukraine’s determination to become member was one of the reasons for the war. "Therefore, we see the consequence," he said. pic.twitter.com/XDaRNDTrdc — Formula NEWS | English (@FormulaGe) May 30, 2023

Як пише видання, "прем'єр-міністр Грузії повторив кремлівське виправдання війни", заявивши, що вторгнення Росії в Україну стало "реакцією на розширення НАТО", і наголошує, що ця заява є ще одним знаком того, що політика уряду Грузії дедалі більше віддаляється від політики Заходу.

Раніше Грузія неодноразово заявляла про намір вступити до НАТО. За місяць до початку вторгнення РФ в Україну, 24 січня 2022 року, в телефонній розмові між міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані було підкреслено, що "Грузія та Україна не мають наміру відмовлятися від перспективи вступу до НАТО, а поступки вимогам Росії з цього питання неприпустимі".

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