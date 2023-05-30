RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прем'єр Грузії назвав "розширення НАТО" причиною вторгнення РФ до України – відео

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 20:19
Прем'єр Грузії назвав
Іраклій Гарібашвілі (фото - EPA)

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну "розширення НАТО" та бажання України вступити до Альянсу. Про це він заявив на форумі глобальної безпеки GLOBSEC у Братиславі, пише Politico.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

30 травня у виступі на безпековому форумі GLOBSEC Гарібашвілі сказав, що "однією з основних причин" вторгнення Росії в Україну було "розширення НАТО" і "бажання України стати членом НАТО".

"Я думаю, всі чудово знають причину... Однією з головних причин було НАТО, чи не так? Розширення НАТО, так?... Я б не хотів цитувати заяви уряду Росії, але однією з основних причин було бажання і намір України стати членом НАТО... Тому і такі наслідки", – сказав Гарібашвілі.

Як пише видання, "прем'єр-міністр Грузії повторив кремлівське виправдання війни", заявивши, що вторгнення Росії в Україну стало "реакцією на розширення НАТО", і наголошує, що ця заява є ще одним знаком того, що політика уряду Грузії дедалі більше віддаляється від політики Заходу.

Раніше Грузія неодноразово заявляла про намір вступити до НАТО. За місяць до початку вторгнення РФ в Україну, 24 січня 2022 року, в телефонній розмові між міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані було підкреслено, що "Грузія та Україна не мають наміру відмовлятися від перспективи вступу до НАТО, а поступки вимогам Росії з цього питання неприпустимі".

Читайте також: Кремль не залишає Грузії іншої можливості, окрім вступу до НАТО – президентка

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
грузіявступ до НАТОІраклій Гарибашвіліпропаганда росії
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 