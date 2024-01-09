Президент Грузии: У нас веками один враг — Россия. Многие не осознают этого до сих пор

Зурабишвили заявила, что сегодня нет признаков того, чтобы Россия хотела равноправных отношений с соседями

Саломе Зурабишвили (Фото: EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию вековым врагом своей страны. Ее заявление цитирует издание Грузия Онлайн.

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По ее словам, у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что РФ является единственным врагом Грузии на протяжении веков.

"Но некоторые этого не осознают и сегодня. Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые — не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт", — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что в какие-то периоды после развала СССР в Грузии кто-то мог подумать об ином отношении со стороны Москвы.



"Возможно — я не знаю — в России кто-то думает о том, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня этого нет, нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями", — заявила политик.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

Поддержка вступления в ЕС у украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.

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