Грузия хочет, чтобы Украина выдала ей чиновников времен Саакашвили – официальное заявление

Речь идет о Гиорги Лорткипанидзе и Зурабе Адеишвили, которые сейчас занимают должности в украинских органах

Михеил Саакашвили (фото - EPA)

Грузинское правительство призвало Украину передать Тбилиси бывших соратников заключенного Михеила Саакашвили – Зураба Адеишвили, который с сентября 2022 года занимает должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора, а также бывшего начальника одесской полиции Гиорги Лорткипанидзе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Грузии.

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Грузинские власти выразили "глубокую обеспокоенность" из-за визита Зураба Адеишвили в составе официальной делегации Украины в Европейский союз и Германию.

"В связи с тем, что Украина находится в войне и защищается от российской военной агрессии, мы долгое время удерживались от позиции относительно такого отношения украинской власти. Однако после визита Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин мы вынуждены четко выразить свою позицию", – сказано в сообщении.

В Тбилиси заявили, что ряд решений украинских властей "откровенно противоречит традиционной дружбе", сложившейся между двумя странами.

В частности, как заявили в правительстве Грузии, в марте 2022-го власти Украины отозвали своего посла "под непонятным поводом невведения санкций и ненаправления боевых добровольцев в Украину", а в июле 2023-го Киев выслал грузинского посла "под надуманным предлогом" на фоне угрозы смерти Саакашвили.

Грузинские власти заявили об "особой обеспокоенности" пребыванием Зураба Адеишвили на должности советника генпрокурора Украины и Георгия Лорткипанидзе на должности заместителя председателя Службы контрразведки Украины.

В Тбилиси подчеркнули, что эти лица руководили "авторитарным режимом" правительства времен Саакашвили.

Правительству Грузии "непонятно", почему Украина принимает такие решения, направленные на "искусственное отчуждение двух дружественных стран и людей друг от друга". Там надеются, что украинские власти передадут Грузии Адеишвили и Лорткипанидзе, которых в заявлении назвали "преступниками".

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам заключения за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день он был задержан в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

4 июля 2023 года МИД вызвал посла Грузии Закарашвили и передал ему решительный протест в связи с состоянием Саакашвили. Подробнее об этом – в материале LIGA.net.

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