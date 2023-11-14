ГУР про підготовку росіян до зимових ударів: Проводять дорозвідку, вербують агентів

Російські спецслужби активно збирають інформацію про об’єкти критичної та військової інфраструктури в Україні, використовуючи також колаборантів-навідників. Про це у коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Андрій Черняк.

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За його словами, росіяни активно готуються до нової хвилі ракетного й дронового терору.

"Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об’єктів і критичної, і транспортної інфраструктури. Наші сили теж працюють на території Росії. Виявляють активність із вербування громадян України для збору інформації, фіксують і передають правоохоронним органам для відпрацювання", – зазначив представник ГУР.

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Служба безпеки України також активно працює над викриттям навідників, які допомагають ворогу коригувати удари по Україні.

Завдання СБУ – спрацювати на випередження, наголосили LIGA.net у спецслужбі.

"Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину. Щоб він не виконав поставлене йому завдання", – зазначили в СБУ.

13 листопада 2023 року СБУ заявила, що затримала викладача чернігівського ВНЗ і його знайому, які нібито "полювали" на зенітно-ракетні комплекси Patriot та "зливали" наслідки ракетних і дронових атак.

10 листопада СБУ повідомила про затримання коригувальниці в Одеській області, яка наводила російські ракети та безпілотники на "зерновий коридор" і військові об'єкти.

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