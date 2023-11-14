ГУР про підготовку росіян до зимових ударів: Проводять дорозвідку, вербують агентів
Російські спецслужби активно збирають інформацію про об’єкти критичної та військової інфраструктури в Україні, використовуючи також колаборантів-навідників. Про це у коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Андрій Черняк.
За його словами, росіяни активно готуються до нової хвилі ракетного й дронового терору.
"Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об’єктів і критичної, і транспортної інфраструктури. Наші сили теж працюють на території Росії. Виявляють активність із вербування громадян України для збору інформації, фіксують і передають правоохоронним органам для відпрацювання", – зазначив представник ГУР.
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Служба безпеки України також активно працює над викриттям навідників, які допомагають ворогу коригувати удари по Україні.
Завдання СБУ – спрацювати на випередження, наголосили LIGA.net у спецслужбі.
"Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину. Щоб він не виконав поставлене йому завдання", – зазначили в СБУ.
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