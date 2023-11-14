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ГУР о подготовке россиян к зимним ударам: Проводят доразведку, вербуют агентов

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 16:00
ГУР о подготовке россиян к зимним ударам: Проводят доразведку, вербуют агентов - Фото
Последствия российского удара по одной из ТЭС (Фото: ДТЭК)

Российские спецслужбы активно собирают информацию об объектах критической и военной инфраструктуры в Украине, используя также коллаборационистов-наводчиков. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

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По его словам, россияне активно готовятся к новой волне ракетного и дронового террора.

"Массированных обстрелов еще не было. Но мы наблюдаем, как они проводят доразведку объектов и критической, и транспортной инфраструктуры. Наши силы тоже работают на территории России. Проявляют активность по вербовке граждан Украины для сбора информации, фиксируют и передают правоохранительным органам для отработки", – отметил представитель ГУР.

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Служба безопасности Украины также активно работает над разоблачением наводчиков, помогающих врагу корректировать удары по Украине.

Задача СБУ – сработать на опережение, подчеркнули LIGA.net в спецслужбе.

"Мы действуем так, чтобы разоблачить наводчика еще на этапе подготовки к преступлению. Чтобы он не выполнил поставленную ему задачу", – отметили в СБУ.

  • 13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины заявила, что задержала преподавателя черниговского вуза и его знакомую, которые якобы "охотились" на зенитно-ракетные комплексы Patriot и "сливали" последствия ракетных и дроновых атак.
  • 10 ноября СБУ сообщила о задержании корректировщицы в Одесской области, которая наводила российские ракеты и беспилотники на "зерновой коридор" и военные объекты.
Евгения Мазур
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ракетный ударгуркорректировщик
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