ГУР про прослуховування Залужного: Такі інструменти завжди дешевші, часто економлять ресурси
Розміщення пристрою для прослуховування в одному із приміщень, де міг з'явитися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, є одним з інструментів ведення війни, який міг би допомогти ворогу зекономити певні ресурси на полі бою. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Звичайно, це резонансна подія, і контррозвідувальні органи, насамперед Служба безпеки України, мають розібратись і встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани. Подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема на полі бою", – сказав Юсов.
Він наголосив, що "треба бути уважними й пильними всьому українському суспільству".
- Вчора з'явилась інформація про виявлення пристрою для прослуховування в одному із приміщень, де міг з'явитися Залужний. Пристрій був у неробочому стані. СБУ відкрила провадження.
- Залужний сьогодні прокоментував ситуацію: наголосив, що цей кабінет не був постійним місцем його роботи і прослуховування знайшли не лише у нього.