ГУР про прослуховування Залужного: Такі інструменти завжди дешевші, часто економлять ресурси

У розвідці наголосили, що прослуховування – метод, за допомогою якого ворог потенційно міг би зекономити ресурси на полі бою

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Розміщення пристрою для прослуховування в одному із приміщень, де міг з'явитися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, є одним з інструментів ведення війни, який міг би допомогти ворогу зекономити певні ресурси на полі бою. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Звичайно, це резонансна подія, і контррозвідувальні органи, насамперед Служба безпеки України, мають розібратись і встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани. Подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема на полі бою", – сказав Юсов.

Він наголосив, що "треба бути уважними й пильними всьому українському суспільству".