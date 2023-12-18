ГУР о прослушивании Залужного: Такие инструменты всегда дешевле, часто экономят ресурсы
Размещение прослушивающего устройства в одном из помещений, где мог появиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, является одним из инструментов ведения войны, который мог бы помочь врагу сэкономить определенные ресурсы на поле боя. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Конечно, это резонансное событие, и контрразведывательные органы, прежде всего Служба безопасности Украины, должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Продолжается война, и враг пытается разными способами получить информацию, изучить наши планы. Подобные инструменты всегда дешевле и часто экономят огромное количество ресурсов, в том числе на поле боя", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что "надо быть внимательными и бдительными всему украинскому обществу".
- Вчера появилась информация об обнаружении устройства для прослушивания в одном из помещений, где мог появиться Залужный. Устройство было в нерабочем состоянии. СБУ открыла производство.
- Залужный сегодня прокомментировал ситуацию: подчеркнул, что этот кабинет не являлся постоянным местом его работы и прослушку нашли не только у него.