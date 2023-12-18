ГУР о прослушивании Залужного: Такие инструменты всегда дешевле, часто экономят ресурсы

В разведке подчеркнули, что прослушивание – метод, с помощью которого враг потенциально мог бы сэкономить ресурсы на поле боя

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Размещение прослушивающего устройства в одном из помещений, где мог появиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, является одним из инструментов ведения войны, который мог бы помочь врагу сэкономить определенные ресурсы на поле боя. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Конечно, это резонансное событие, и контрразведывательные органы, прежде всего Служба безопасности Украины, должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Продолжается война, и враг пытается разными способами получить информацию, изучить наши планы. Подобные инструменты всегда дешевле и часто экономят огромное количество ресурсов, в том числе на поле боя", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что "надо быть внимательными и бдительными всему украинскому обществу".