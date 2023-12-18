"Давненько не був, частина війни". Залужний прокоментував прослуховування в кабінеті — відео

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував виявлення прослуховування у своєму кабінеті та заявив, що це сталося "в одному з місць, де він працює". Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

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За його словами, прослуховування знайшли у приміщенні, де він мав працювати 18 грудня — учора під час перевірки там знайшли пристрій.

Він наголосив, що цей кабінет не був постійним місцем його роботи.

"У мене є кілька місць, де я працюю. І ось в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили та знайшли прослуховування", – заявив воєначальник.

Залужний також сказав, що прослуховування знайшли не лише у нього.

"У будівлі Генштабу ми вже давно не працюємо, сприймаю це як війну. Слідство доведе. Кабінет готувався під мою зустріч. Не думаю, що там могли озвучуватись якісь державні таємниці", — наголосив головком.

Раніше в Генштабі також підтвердили виявлення прослуховувальних пристроїв в кабінетах, призначених для роботи Залужного.

Вчора СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

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