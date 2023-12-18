"Давненько не был, часть войны". Залужный прокомментировал прослушку в кабинете — видео

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный прокомментировал обнаружение прослушки в своем кабинете и заявил, что это произошло "в одном из мест, где он работает". Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, прослушку нашли в помещении, где он должен был работать 18 декабря — вчера в ходи проверки там нашли устройство.

Он отметил, что этот кабинет не был постоянным местом его работы.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давненько уже не был. Но мы проверили и нашли прослушку", — заявил военачальник.

Залужный также сказал, что прослушку нашли не только у него.

"В здании Генштаба мы уже давно не работаем, воспринимаю это как войну. Следствие докажет. Кабинет готовился под мою встречу. Не думаю, что там могли озвучиваться какие-либо государственные тайны", — подчеркнул главком.

Ранее в Генштабе также подтвердили обнаружение прослушивающие устройства в кабинетах, предназначенных для работы Залужного.

Вчера СБУ открыла уголовное производство по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

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