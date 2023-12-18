Генштаб подтвердил, что в кабинетах Залужного была найдена "прослушка"

Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено, добавили в Генштабе

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил, что обнаружил прослушивающие устройства в кабинетах, предназначенных для работы главкома Валерия Залужного. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба органа в Facebook.

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"Вчера во время плановой проверки помещений в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации", – говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили, что прослушивающие устройства были в кабинетах, где мог появиться Залужный.

Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено.

Чтобы выяснить обстоятельства, при которых это произошло, их последствия и причастных к этому людей, Генштаб обратился в Службу безопасности Украины.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Вчера СБУ открыла уголовное производство по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

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