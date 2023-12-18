Генштаб підтвердив, що у кабінетах Залужного знайшли апарат для прослуховування

Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленого передавання аудіозаписів не виявлено, додали у Генштабі

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив, що виявив пристрої для прослуховування у кабінетах, призначених для роботи головкома Валерія Залужного. Відповідний допис опублікувала пресслужба органу у Facebook.

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"Учора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили, що пристрої для прослуховування були у кабінетах, де міг з'явитися Залужний.

Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленого передавання аудіозаписів не виявлено.

Щоб з’ясувати обставини, за яких це сталося, їх наслідки й причетних, Генштаб звернувся до Служби безпеки України.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Вчора СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

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