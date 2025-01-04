ГУР привітало Буданова з днем народження новою кібератакою на РФ – джерело
У день народження керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова кіберфахівці атакували російський Регіонтранссервіс та вивели з ладу сі сервіси. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.
Так, ГУР здійснило чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора.
Регіонтранссервіс – провідна сервісна компанія РФ з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність окупаційної армії.
За словами співрозмовника, 4 січня внаслідок кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.
ТОВ "Регіонтранссервіс" надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів.
Регіонтранссервіс є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність РЖД, а відтак – перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.
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