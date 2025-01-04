ГУР поздравило Буданова с днем рождения новой кибератакой на РФ – источник
В день рождения руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова киберспециалисты атаковали российский Регионтранссервис и вывели из строя все сервисы. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.
Так, ГУР осуществило очередную кибератаку на инфраструктурные сервисы государства-агрессора.
Регионтранссервис – ведущая сервисная компания РФ по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность оккупационной армии.
По словам собеседника, 4 января в результате киберудара были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерты бекапы. В общей сложности было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.
ООО "Регионтранссервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приема новых вагонов на заводе-производителе с их регистрацией, выполнения всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов.
Регионтранссервис является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно – перевозку военных грузов для ведения военных действий против Украины.
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