ГУР поздравило Буданова с днем рождения новой кибератакой на РФ – источник

В день рождения руководителя украинской военной разведки хакеры ГУР совершили "праздничную" атаку на российский инфраструктурный сервис

Кирилл Буданов (Иллюстративный скриншот из видео ГУР)

В день рождения руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова киберспециалисты атаковали российский Регионтранссервис и вывели из строя все сервисы. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

Так, ГУР осуществило очередную кибератаку на инфраструктурные сервисы государства-агрессора.

Регионтранссервис – ведущая сервисная компания РФ по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность оккупационной армии.

По словам собеседника, 4 января в результате киберудара были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерты бекапы. В общей сложности было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.

ООО "Регионтранссервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приема новых вагонов на заводе-производителе с их регистрацией, выполнения всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов.

Регионтранссервис является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно – перевозку военных грузов для ведения военных действий против Украины.