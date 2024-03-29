ГУР: Росія встановила на окупованих територіях понад 2000 веж звʼязку для поширення пропаганди

Росіяни повністю контролюють інформаційний простір на ТОТ, заявили в розвідці

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

На тимчасово окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 веж мобільного зв'язку з метою поширення пропаганди. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, виступаючи на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

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За його словами, росіяни "активно" працюють на ТОТ у контексті поширення пропаганди.

"Візьмемо Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області. Перше – вони повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше. Це покладено на Ростєх: там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є", – заявив Скібіцький.

Він зазначив, що з цією метою росіяни розгорнули та встановили на окупованих територіях понад 2000 веж мобільного зв'язку.

Також, за словами заступника начальника ГУР, окупанти вдосконалили, модернізували та відновили близько 2300 культурних об'єктів.

"Театри, кінотеатри, різні студії для нав'язування наративів РФ, позбавлення нас історичного минулого. Тут включається робота особливо стосовно молоді – підручники, книги, російські програми освіти й так далі", – розповів Скібіцький.

27 березня начальник ГУР Буданов заявив, що Telegram "завдає руйнівного ефекту" всередині країни, але завдяки йому можна інформувати людей в окупованих регіонах.

28 березня Буданов розповів, що на ТОТ росіяни використовують підрозділи "інформаційної ізоляції", метою яких є відрізання населення від правдивої інформації й надання тієї, яка потрібна окупантам.

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