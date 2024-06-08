ГУР: У Росії скоїли замах на мера Куп'янська, який здав місто росіянам
У Росії стався замах на мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, якого підозрюють у державній зраді, повідомило в суботу, 8 червня, Головне управління розвідки.
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"Стан зрадника — критичний", – йдеться у повідомленні розвідки.
Замах стався 7 червня в місті Старий Оскіл Бєлгородської області..
Мацегора відомий тим, що пішов на переговори з окупантами у перші дні повномасштабної війни та здав їм місто, а у червні 2022 року підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації.
Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області.
"Московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта. Московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються [врятувати життя] Мацегорі", – заявила розвідка.
Жодних подробиць про обставини замаху в повідомленні немає.
- 27 лютого мер Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що погодився пропустити російські війська до міста, "щоб уникнути людських жертв та руйнувань".
- Після цього прокуратура інкримінувала йому державну зраду. Кримінальну справу відкрито за ч. 2 ст. 110, ч. 1 статті 111 КК України – зазіхання на територіальну цілісність, державна зрада.
- 12 серпня 2022 року стало відомо, що колишньому меру Куп'янська Володимиру Демченко також повідомили підозру – за статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу).