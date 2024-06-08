ГУР: У Росії скоїли замах на мера Куп'янська, який здав місто росіянам

Геннадія Мацегору, який пропустив російські війська до Куп'янська, намагалися вбити у Росії

Фото: скриншот звернення Мацегори

У Росії стався замах на мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, якого підозрюють у державній зраді, повідомило в суботу, 8 червня, Головне управління розвідки.

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"Стан зрадника — критичний", – йдеться у повідомленні розвідки.

Замах стався 7 червня в місті Старий Оскіл Бєлгородської області..

Мацегора відомий тим, що пішов на переговори з окупантами у перші дні повномасштабної війни та здав їм місто, а у червні 2022 року підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області.

"Московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта. Московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються [врятувати життя] Мацегорі", – заявила розвідка.

Жодних подробиць про обставини замаху в повідомленні немає.