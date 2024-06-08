ГУР: В России совершено покушение на мэра Купянска, сдавшего город россиянам
В России совершено покушение на мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, подозреваемого в государственной измене, сообщило в субботу, 8 июня, Главное управление разведки.
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"Состояние предателя — критическое", — говорится в сообщении разведки.
Покушение произошло 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области.
Мацегора известен тем, что пошел на переговоры с оккупантами в первые дни полномасштабной войны и сдал им город, а в июне 2022 года подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации.
После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область.
"Московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта. Московские врачи уже вторые сутки пытаются [спасти жизнь] Мацегоре", — заявила разведка.
Никаких подробностей об обстоятельствах покушения в сообщении нет.
- 27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что согласился пропустить российские войска в город, "во избежание человеческих жертв и разрушений".
- После этого прокуратура инкриминировала ему государственную измену. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110, ч. 1 статьи 111 УК Украины – посягательство на территориальную целостность, государственная измена.
- 12 августа 2022 года стало известно, что бывшему мэру Купянска Владимиру Демченко также сообщили подозрение – по статье о коллаборационной деятельности (ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса).