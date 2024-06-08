ГУР: В России совершено покушение на мэра Купянска, сдавшего город россиянам

Геннадия Мацегору, который пропустил российские войска в Купянск, пытались убить в России

Фото: скриншот обращения Мацегоры

В России совершено покушение на мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, подозреваемого в государственной измене, сообщило в субботу, 8 июня, Главное управление разведки.

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"Состояние предателя — критическое", — говорится в сообщении разведки.

Покушение произошло 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области.

Мацегора известен тем, что пошел на переговоры с оккупантами в первые дни полномасштабной войны и сдал им город, а в июне 2022 года подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область.

"Московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта. Московские врачи уже вторые сутки пытаются [спасти жизнь] Мацегоре", — заявила разведка.

Никаких подробностей об обстоятельствах покушения в сообщении нет.