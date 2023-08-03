"Їх ще дуже багато". На півдні Росія зосередила чотири армії — наступу ЗСУ протистоять 150 000

Російські окупанти зібрали близько 150 000 солдатів на Таврійському напрямку, щоб протистояти наступу Збройних Сил України. Про це повідомив заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни постійно стягують резерви на південному напрямку, знімають підрозділи з інших ділянок фронту.

"На нашому напрямку близько 150 000 росіян, є кілька армій — це 35,36,5,58 загальновійськові армії. Їх дуже багато ще", — сказав Кузьмін.

Він зазначив, що ЗСУ для активнішого просування не вистачає авіації, систем протиповітряної оборони, а також інженерної техніки для розмінування.

Представник Сил оборони заявив, що щодобово загарбники втрачають близько двох-трьох рот.

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