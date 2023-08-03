"Їх ще дуже багато". На півдні Росія зосередила чотири армії — наступу ЗСУ протистоять 150 000
Російські окупанти зібрали близько 150 000 солдатів на Таврійському напрямку, щоб протистояти наступу Збройних Сил України. Про це повідомив заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін в ефірі національного телемарафону.
За його словами, росіяни постійно стягують резерви на південному напрямку, знімають підрозділи з інших ділянок фронту.
"На нашому напрямку близько 150 000 росіян, є кілька армій — це 35,36,5,58 загальновійськові армії. Їх дуже багато ще", — сказав Кузьмін.
Він зазначив, що ЗСУ для активнішого просування не вистачає авіації, систем протиповітряної оборони, а також інженерної техніки для розмінування.
Представник Сил оборони заявив, що щодобово загарбники втрачають близько двох-трьох рот.
- 24 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він наголосив, що наступальна операція – це не комп'ютерна гра.
- У Білому домі заявили, що наступ ЗСУ не зупинився, він триває, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію, "сидячи на дивані".
- Секретар РНБО Данілов: У наступі ЗСУ немає жодних графіків і дедлайнів. На метр землі – до п'яти мін.
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