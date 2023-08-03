"Их еще очень много". На юге Россия сосредоточила четыре армии — ВСУ противостоят 150 000
03.08.2023, 12:17
Российские оккупанты (Фото: EPA)
Российские оккупанты собрали около 150 000 солдат на Таврийском направлении, чтобы противостоять наступлению Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин в эфире национального телемарафона.
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По его словам, россияне постоянно стягивают резервы на южном направлении, снимают подразделения с других участков фронта.
"На нашем направлении порядка 150 000 россиян, есть несколько армий — это 35,36,5,58 общевойсковые армии. Их очень много еще", — сказал Кузьмин.
Он отметил, что ВСУ для более активного продвижения не хватает авиации, систем противовоздушной обороны, а также инженерной техники для разминирования.
Представитель Сил обороны заявил, что ежесуточно захватчики теряют около двух-трех рот.
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