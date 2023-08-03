"Их еще очень много". На юге Россия сосредоточила четыре армии — ВСУ противостоят 150 000

Российские оккупанты собрали около 150 000 солдат на Таврийском направлении, чтобы противостоять наступлению Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне постоянно стягивают резервы на южном направлении, снимают подразделения с других участков фронта.

"На нашем направлении порядка 150 000 россиян, есть несколько армий — это 35,36,5,58 общевойсковые армии. Их очень много еще", — сказал Кузьмин.

Он отметил, что ВСУ для более активного продвижения не хватает авиации, систем противовоздушной обороны, а также инженерной техники для разминирования.

Представитель Сил обороны заявил, что ежесуточно захватчики теряют около двух-трех рот.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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