Індія схвалила угоду про купівлю 26 французьких винищувачів – Bloomberg

Винищувач Dassault Rafale (Фото: Ludovic Marin / EPA)

Уряд Індії схвалив придбання 26 французьких винищувачів Dassault Rafale, чотири з них будуть навчально-тренувальними. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних високопоставлених чиновників.

Комітет на чолі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді 9 квітня схвалив угоду щодо придбання 26 французьких винищувачів Dassault Rafale на 640 млрд рупій ($7,4 млрд), повідомили співрозмовники журналістів.

Чотири з 26 літаків будуть навчально-тренувальними. Замовлення також містить технічне обслуговування ще 36 винищувачів Dassault Rafale, які Індія придбала у 2016 році.

Згідно з планами, літаки розмістять на індійському авіаносці місцевого виробництва INS Vikrant.

Військово-морська угода була ключовою частиною обговорень під час візиту Моді до Франції у 2023 році, пише Bloomberg.