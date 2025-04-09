Индия одобрила соглашение о покупке 26 французских истребителей – Bloomberg

Индия одобрила соглашение о покупке новых французских истребителей и технического обслуживания старых, пишут журналисты

Истребитель Dassault Rafale (Фото: Ludovic Marin / EPA)

Правительство Индии одобрило приобретение 26 французских истребителей Dassault Rafale, четыре из них будут учебно-тренировочными. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников.

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Комитет во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 9 апреля одобрил соглашение относительно приобретения 26 французских истребителей Dassault Rafale на 640 млрд рупий ($7,4 млрд), сообщили собеседники журналистов.

Четыре из 26 самолетов будут учебно-тренировочными. Заказ также предусматривает техническое обслуживание еще 36 истребителей Dassault Rafale, которые Индия приобрела в 2016 году.

Согласно планам, самолеты разместят на индийском авианосце местного производства INS Vikrant.

Военно-морское соглашение было ключевой частью обсуждений во время визита Моди во Францию в 2023 году, пишет Bloomberg.