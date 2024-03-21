Італія дала пів мільйона євро на відновлення зруйнованого росіянами собору в Одесі
Італія надала 500 000 євро на відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який влітку 2023 року пошкодила російська ракета. Про це повідомила Одеська міська рада.
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У жовтні 2023 року Італія оголосила про допомогу Одесі, а вже у грудні визначила суму коштів для допомоги у відновленні собору, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Однак гроші надійшли до організації лише зараз.
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що незабаром до Одеси прибуде експертна група та керівниця офісу організації в Україні.
"У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії був відновлений дах, а також розпочалися роботи щодо відновлення найпошкодженішої частини будівлі", – додав Труханов.
В міськраді зазначили, що Італія зараз розглядає довгостроковий формат співпраці з українським урядом щодо відновлення Одеси.
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