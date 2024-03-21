Италия дала полмиллиона евро на восстановление разрушенного россиянами собора в Одессе

В октябре 2023 года Италия объявила о помощи Одессе и в декабре определила сумму

Спасо-Преображенский кафедральный собор (Фото: Одесский городской совет)

Италия предоставила 500 000 евро на восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, который летом 2023 года повредила российская ракета. Об этом сообщил Одесский городской совет.

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В октябре 2023 года Италия объявила о помощи Одессе, а уже в декабре определила сумму средств помощи в восстановлении собора, который находится под защитой ЮНЕСКО. Однако деньги поступили в организацию только сейчас.



Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в скором времени в Одессу прибудет экспертная группа и руководитель офиса организации в Украине.

"У нас не было времени ждать, ведь мы могли потерять еще и то, что осталось от собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее поврежденной части здания", – добавил Труханов.

В горсовете отметили, что Италия сейчас рассматривает долгосрочный формат сотрудничества с украинским правительством по восстановлению Одессы.

17 февраля стало известно, что Италия даст 100 млн евро на восстановление гидроэлектростанций Украины.

27 февраля Италия выступила против направления европейских сухопутных войск в Украину.

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