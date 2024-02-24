Договор о безопасности между Украиной и Италией – полный текст

Соглашение будет действовать в течение 10 лет с даты подписания

Фото: Офис президента

На сайте Офиса президента появился полный текст договора о безопасности между Украиной и Италией, подписанного сегодня президентом Владимиром Зеленским и итальянским премьером Джорджой Мелони.

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Оборонное и военное сотрудничество

→ Италия будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защитить себя столько, сколько потребуется;

→ политика Италии заключается в оказании помощи Украине в сохранении ее качественной обороны и военного превосходства в условиях быстрой, неопределенной и сложной региональной политической и безопасной трансформации;

→ Участники будут работать вместе и с другими партнерами Украины, чтобы обеспечить способность сил безопасности и обороны Украины полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также повысить устойчивость Украины, чтобы это было достаточно для сдерживания и защиты от будущих нападений и принуждения;

→ с этой целью Участники будут сотрудничать в создании устойчивых сил, способных защитить Украину сейчас и умерить российскую агрессию в будущем;

→ Италия будет поддерживать Украину в защите ее суверенитета в пределах своих средств и возможностей, в соответствии с национальным законодательством и конституционными требованиями, а также будет предоставлять Украине своевременную помощь в безопасности, современное военное оборудование (включая военную медицинскую поддержку) и оружие на суше, в воздухе и на море, в космическом и киберпространстве, в первую очередь, но не ограничиваясь этим, противовоздушную оборону, артиллерию, средства дальнобойного поражения, бронетехнику, средства разминирования, средства разведки, беспилотные системы, инженерные средства, информационные технологии, средства радиоэлектронной борьбы, военно-воздушные и морские и другие ключевые возможности в соответствии с текущими и будущими обстоятельствами;

→ Италия будет продолжать оказывать помощь Украине в течение десятилетнего срока действия настоящего Соглашения.

Будущие вооруженные возможности Украины

→ Италия намерена быть частью международных усилий как на двустороннем уровне, так и с партнерами (например, в рамках "Группы семи", ЕС и в рамках евроатлантической интеграции, в частности путем участия в коалициях возможностей в рамках Контактной группы по обороне Украины) с целью поддержки Сил обороны Украины и других компонентов безопасности в ее усилиях по модернизации.

→ в этой связи итальянская оборонно-промышленная база готова взаимодействовать с украинской промышленностью, чтобы поддержать ее в восстановлении или консолидации отечественных производств оборудования, материалов и боеприпасов.

→ Италия будет поддерживать развитие Сил безопасности и обороны Украины, включая, но не ограничиваясь, проектированием будущих Вооруженных сил, переход к концепциям и операционным процедурам НАТО, обучение командованию и персоналу, совместное обучение и улучшенную совместимость и возможность взаимодействия с союзниками по НАТО.

Сотрудничество в сфере оборонной промышленности

→ Оборонные промышленности участников будут усиливать свое сотрудничество в рамках своих законов и в соответствии с существующей базой двусторонних соглашений. В частности, Италия поддерживает итальянские компании в их усилиях сотрудничать с Украиной через инициативу "Украинский оборонно-промышленный договор" (Ukrainian Defence Industry Compact), в частности, с учетом передачи технологий, партнерств, создания совместных предприятий и инвестиционных возможностей;

→ Италия будет сотрудничать со своей оборонной промышленностью и Украиной с целью содействия развитию оборонно-промышленной базы Украины, разработке дорожной карты стратегического сотрудничества в сфере оборонной промышленности и определению возможностей для более тесного партнерства и сотрудничества в сфере оборонной промышленности;

→ Италия будет сотрудничать с Украиной для определения наиболее эффективных отраслей осуществления инвестиций, усиления усилий по уменьшению существующих барьеров для сотрудничества, поощрения и поддержки своей оборонной промышленности для инвестирования, в частности, изучая возможности совместного производства;

→ участники будут способствовать интеграции украинской промышленности в Европейскую оборонную технологическую и промышленную промышленно-технологическую базу (EDTIB), одновременно используя инициативы ЕС, где это целесообразно;

→ Италия будет сотрудничать с Украиной для устранения существующих ограничений в цепи поставок оборонных материалов, препятствующих развитию производственных мощностей и способности Украины относительно основных или приоритетных вооружений и боеприпасов;

→ участники будут работать над определением источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины и поощрения инвестиций в новые объекты. Италия предоставит финансовую помощь и поддержку для развития оборонной промышленности Украины;

→ участники будут способствовать обмену информацией о своих соответствующих исследованиях и разработках, связанных с обороной, с целью реализации совместных проектов и программ по разработке новых оборонных решений. С этой целью Италия будет поощрять свою оборонную промышленность сотрудничать с Украиной для поддержки локального ремонта и обслуживания оборонных систем, обеспечивая защиту передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности;

→ Италия будет поддерживать усилия Украины, где это возможно, по интеграции ее оборонной промышленности в структуры обороны и безопасности НАТО и ЕС.

Тренировка и обучение

→ Италия будет продолжать вносить свой вклад в Миссию ЕС по оказанию военной помощи (EUMAM) в Украине путем проведения подготовки военных и учебных модулей, при необходимости. В то же время Вооруженные силы Италии будут проводить специальные и специализированные учения на двусторонней основе в тесной координации с EUMAM в Украине и Группой содействия безопасности Украины (SAG-U);

→ Как только ситуация позволит, по запросу партнера Вооруженные силы Италии рассмотрят возможность проведения совместных учений в Италии и в Украине, чтобы лучше поддержать процесс стандартизации и взаимодействия Сил обороны и безопасности Украины.

→ Италия обеспечит обучение и подготовку инструкторов для правоохранительных органов, таких как Национальная гвардия Украины и Государственная пограничная служба Украины, а также продолжит материальную помощь партнерским ведомствам в правоохранительной сфере. В то же время, Италия также будет оказывать поддержку в медицинской подготовке и протезировании.

Реформирование сектора безопасности и обороны

→ Украина будет проводить оборонные реформы и модернизацию, в том числе путем укрепления демократического гражданского контроля над сектором безопасности и повышения эффективности и прозрачности институтов безопасности и обороны Украины и промышленности Украины;

→ Италия будет продолжать оказывать консультации по реформированию и дальнейшему развитию будущих Вооруженных сил Украины как на двустороннем уровне, так и с партнерами (в рамках ЕС и евроатлантического партнерства, в частности путем взносов в Консультативную миссию ЕС (КМЕС) в Украине);

→ кроме того, как только разрешит ситуация с безопасностью, Италия намерена сотрудничать через специальные Планы военного сотрудничества, направленные на поддержку военного развития Украины. Вместе с тем, Италия также намерена поддерживать профессиональное развитие военнослужащих Сил обороны Украины путем предоставления доступа к итальянским военным учебным заведениям;

→ Италия будет консультировать и поддерживать работу по оборонному управлению и политике для поддержки Министерства обороны Украины.

Взаимодействие в сфере разведки

Участники будут усиливать свое сотрудничество в сфере разведки и безопасности в соответствии с существующими рамками на основе двусторонних соглашений

Сотрудничество в сфере кибербезопасности

→ Участники будут работать совместно для предоставления возможности Украине выявлять, сдерживать и срывать любую киберагрессию, кибершпионаж любой враждебной страны, в частности путем повышения киберустойчивости и защиты критической инфраструктуры от кибератак, обучения персонала в сфере кибербезопасности и предоставления международной технической помощи Украине;

→ участники будут работать совместно для выявления и предотвращения безответственного использования кибервозможностей любыми государственными и негосударственными субъектами против участников;

→ участники будут поддерживать друг друга путем обмена разведданными и опытом в сферах кибербезопасности и передовых коммуникационных технологий (включая, но не ограничиваясь, облачными и квантовыми вычислениями, передовыми сетевыми технологиями, интернет-приложениями, искусственным интеллектом и т.п.), а также путем принятия мероприятий киберпотенциала для противодействия этой угрозе.

Сотрудничество в информационной безопасности

Участники будут:

→ сотрудничать для улучшения возможностей Украины противостоять угрозам информационной безопасности, российскому или любому другому информационному манипулированию, злонамеренной пропаганде и дезинформационным кампаниям, влияющим на национальную безопасность;

→ способствовать разработке совместных образовательных и обучающих программ для специалистов по информационной безопасности и постоянному обмену опытом.

Информационная безопасность

Любая информация, как секретная, так и несекретная, которой обмениваются в соответствии с настоящим Соглашением, не должна быть передана любому третьему лицу (включая третьи государства, международные организации и национальные органы, не являющиеся основными получателями информации, такие как судебные органы во время судебных производств) без предварительного письменного согласия Стороны-источника.

Экономическая стабильность, устойчивость и восстановление, устойчивое развитие и реформы

→ Италия вместе с международными организациями и партнерами обязуется участвовать в восстановлении и восстановлении Украины. Важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое создаст возможности и позволит украинскому народу восстановить свою страну.

→ привлечение всех соответствующих партнеров, включая частные компании и международные доноры, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и необходимых знаний важно для обеспечения процветающего будущего для Украины.

→ в этой связи Италия будет принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году.

Экономическое сотрудничество

На основании Совместной декларации от 26 апреля 2023 г. после завершения двусторонней Конференции по восстановлению Украины Италия и Украина обязались укреплять сотрудничество между своими компаниями для восстановления и восстановления Украины и выразили готовность работать вместе в рамках санкций для обеспечения экономической стабильности и процветания обеих стран.

Энергетика и другая критическая инфраструктура

→ Италия будет продолжать оказывать поддержку Украине в решении неотложных гуманитарных потребностей, вызванных российской агрессивной войной, в быстром восстановлении разрушенной критической и социальной инфраструктуры, средств к существованию, а также в создании лучших условий для восстановления социально-экономической структуры страны;

→ Италия будет способствовать развитию возможностей защиты критической инфраструктуры Украины, в том числе через координационную группу по вопросам энергетики "Группы семи+", а также доступ украинских специалистов к соответствующим международным программам;

→ Италия привлечет украинских специалистов с опытом обеспечения безопасности критической инфраструктуры для реализации соответствующих проектов на своей территории и в странах-партнерах. Участники запустят совместные образовательные и учебные программы для специалистов по защите критической инфраструктуры ;

→ Италия будет сотрудничать с Украиной для определения источников финансирования, включая частный сектор, развитие защиты, устойчивость и восстановление критической инфраструктуры в различных секторах, включая энергетику, транспорт, продовольствие (сельское хозяйство), связь, химическую промышленность, оружие и производство боеприпасов тому подобное;

→ участники намерены дальше расширять существующее двустороннее сотрудничество с целью усиления устойчивости Украины относительно рисков применения ядерного, биологического и химического оружия.

Восстановление и устойчивое развитие

→ Италия будет поддерживать раннее восстановление и восстановление, совмещая чрезвычайные меры с долгосрочными проектами, в частности, в рамках Межведомственной донорской координационной платформы "Группы семи". Учитывая ущерб, нанесенный российской агрессивной войной, это предполагает оказание краткосрочной помощи, быстрое восстановление, восстановление и модернизацию, одновременно усиливая международную координацию и двустороннее сотрудничество.

→ участники будут сотрудничать в целях обеспечения ведущего участия своего частного сектора в процессе восстановления и восстановления Украины;

→ Италия будет продолжать свое партнерство с городом Одесса и Одесской областью с целью оказания поддержки, в том числе финансовой, в ее восстановлении, устойчивости и реформах.

Разминирование

→ Участники будут продолжать совместно работать над разминированием территории Украины;

→ Италия в сотрудничестве с другими партнерами будет поддерживать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в разработке и реализации международных стандартов разминирования в ее деятельности;

→ участники признают необходимость объединения усилий, направленных на защиту населения и территорий Украины от негативных последствий, включая вред окружающей среде, нанесенный минно-взрывными остатками войны в результате российской вооруженной агрессии, и смягчение разрушительных последствий после ее завершения.

Возмещение за нанесенные российской агрессией потери, урон и ущерб

→ Участники повторно подтверждают, что, учитывая предстоящее восстановление Украины, Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за возмещение Украине ущерба, потерь и ущерба, причиненного ее агрессией и ее международными противоправными действиями;

→ Италия будет продолжать поддерживать заморозку российских суверенных активов, пока Российская Федерация не возместит ущерб, нанесенный Украине;

→ как приоритет eчасники будут продолжать сотрудничать вместе с другими государствами, включая государства "Группы семи", для изучения вариантов разработки соответствующих механизмов для обеспечения возмещения за ущерб, потери и ущерб, причиненный российской агрессией, как это также предусмотрено Уставом Реестра ущерба, причиненного агрессией Федерации против Украины, принятой Резолюцией Комитета министров Совета Европы CM/Res(2023);

→ в связи с этим Участники будут изучать все подходящие варианты в поддержку создания будущего компенсационного механизма для Украины с целью предоставления быстрой и адекватной компенсации жертвам российской агрессии.

Гуманитарная помощь, гражданская оборона и устойчивость

→ Участники подтверждают, что как только Украина начнет раннее восстановление и восстановление, они обеспечат продолжение хорошо скоординированной, жизненно важной гуманитарной помощи там, где это необходимо. Участники будут сотрудничать, чтобы обеспечить целевую гуманитарную помощь, которая будет предоставляться наиболее уязвимым категориям лиц, в том числе в труднодоступных районах.

→ участники будут продолжать поддерживать потребности в стабилизации и гражданской защите, например: будут поддерживать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям во многих критических сферах, которые усиливают ее реагирование на чрезвычайные ситуации и улучшают гражданскую защиту, а также будут поддерживать региональные и местные органы власти в предоставлении укрытий, особенно в школах.

→ участники будут работать вместе над восстановлением национальной системы устойчивости Украины и будут искать двусторонние и многосторонние возможности, включая финансирование, для развития способностей Украины противостоять всем видам природных и искусственных угроз и вызовов безопасности украинского общества, а также восстановлению пострадавших районов и общин.

Процесс реформирования Украины

→ Италия будет продолжать поддерживать стремление Украины связать восстановление с реформами на пути в ЕС, работая в направлении внедрения стандартов ЕС;

→ Украина осуществит необходимые реформы в таких сферах: правоохранительная система, судебная система, борьба с коррупцией, корпоративное управление, государственное управление, бизнес-среда, экономика, сектор безопасности и обороны, а также разведки, реформы в государственном управлении, подчеркивающие ее стремление к демократии, верховенства права, уважения прав человека и свободы СМИ, а также перевода своей экономики на устойчивый и климатически нейтральный путь;

→ Италия поощряет Украину продолжать амбициозный процесс реформ, уделяя особое внимание реформам в сфере правосудия и государственного управления, верховенства права, а также борьбе с коррупцией и отмыванием средств;

→ Украина обязуется продолжать процесс реформ, а также укрепление и модернизацию управления как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.

→ все реформы будут осуществляться в соответствии с приоритетными сферами реформирования, определенными для вступления в ЕС и контрольными показателями Международного валютного фонда (МВФ), а также в тесном сотрудничестве с основными донорами, в частности международными финансовыми организациями, ЕС и "Группой семи". Италия и дальше будет поддерживать Украину на этом пути.

Санкции

→ Участники будут продолжать работать над тем, чтобы цена России за ее агрессию продолжала расти, в том числе с помощью санкций и экспортного контроля. С начала агрессивной войны России Италия вместе со своими партнерами из ЕС ввела самый масштабный пакет санкций, которые никогда не вводились против крупной экономики.

→ пока агрессия Российской Федерации в отношении Украины продолжается, Италия будет оставаться преданной в рамках ЕС поддерживать санкционное давление на Российскую Федерацию до тех пор, пока продолжится ее агрессивная война против Украины. Италия вместе с партнерами будет предпринимать решительные шаги для борьбы со всеми формами обхода санкций, а также для усиления собственной внутренней устойчивости против связанных с Россией незаконных финансов и элит.

→ участники будут предоставлять друг другу актуальную информацию об основаниях санкций и другую соответствующую информацию, соблюдая соответствующие обязательства.

Ответственность

→ Участники подтверждают свою приверженность привлечению Российской Федерации к ответственности за причинение потерь или ущерба физическим и юридическим лицам, а также государству Украины вследствие ее международно-противоправных действий в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций;

→ участники подтверждают, что не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства и что Российская Федерация должна нести юридическую ответственность, включая возмещение любого ущерба, причиненного такими актами, что также поможет сдерживать будущие нападения и поддерживать восстановление Украины;

→ участники будут стремиться привлечь к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные или против Украины, в контексте агрессивной войны России, в соответствии с международным правом, в частности путем поддержки работы Офиса Генерального прокурора (Украина) и Международного уголовного суда с целью обеспечить полное и справедливое расследование возможных международных преступлений посредством независимых, эффективных и надежных правовых механизмов;

→ участники будут продолжать свое участие в работе Коалиции по поиску опций по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сотрудничество в случае предстоящего вооруженного нападения

→ В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину Участники в течение 24 часов проведут консультации по определению мер и соответствующих дальнейших шагов, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

→ Италия подтверждает, что при этих обстоятельствах и, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, а также в соответствии с международным и европейским правом, она предоставит Украине при необходимости скорую и постоянную помощь в сфере безопасности и обороны, оборонной промышленности, развития военного потенциала, а также экономическую помощь, искать согласия в ЕС о наложении на Россию экономических и других расходов или любого другого агрессора, а также консультироваться с Украиной относительно ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН;

→ с целью обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Участники могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может со временем согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023 года.

Двусторонние отношения

→ Участники подтверждают свою всестороннюю приверженность укреплению всеобъемлющего двустороннего партнерства во всех сферах, начиная с их постоянного и последовательного политического и дипломатического диалога на высоком уровне.

→ участники будут продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество в экономической и торговой сферах, сосредотачиваясь, но не ограничиваясь такими сферами, как энергетика и переход к возобновляемым источникам энергии, охрана окружающей среды и устойчивое развитие, агробизнес, финансы и сопутствующие услуги, инфраструктура и транспорт, информаций коммуникационные технологии, при этом способствуя и поддерживая синергию между малыми и средними предприятиями (МСП), связи между региональными и местными учреждениями и межчеловеческие контакты во всех соответствующих сферах.

→ с этой целью Участники будут использовать все соответствующие форумы, включая созданный двусторонний Итальяно-украинский совет по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству.

Европейская поддержка и европейская интеграция

→ Италия решительно поддерживает процесс вступления Украины и ее усилия по внедрению соответствующих реформ для будущего членства в ЕС.

→ Италия будет поддерживать Украину в создании условий для усиления экономических и торговых отношений, ведущих к постепенному присоединению Украины к внутреннему рынку ЕС с целью вступления Украины в Европейский Союз.

→ Италия будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и давать практические указания.

Евроатлантическая интеграция

Участники будут сотрудничать в осуществлении необходимых реформ на пути Украины к будущему членству в НАТО.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет с даты подписания, участники могут совместно принять решение о продлении срока действия соглашения.

Соглашение может быть прекращено участником путем направления письменного уведомления о намерении прекратить действие документа. Действие сделки прекращается через шесть месяцев со дня получения такого уведомления.

В это соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию участников, которое должно быть оформлено в письменной форме.

Сегодня же Украина подписала договор о безопасности с Канадой.

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